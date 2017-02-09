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Як підвищити самооцінку в колективі?
Як досягти успіху і позбутись комплексу неповноцінності - читайте у "Країні Здоров'я".
На думку австрійського психолога Альфреда Адлера, комплекс неповноцінності нерідко йде корінням в раннє дитинство. Він може розвиватися у дітей через фізичні вади (занадто маленький зріст, дефекти зовнішності і т. д.), або надмірної опіки батьків, що не дозволяє дитині самостійно справлятися з проблемами, або постійної критики з боку близьких, відсутність їхньої уваги і любові.
Менше бійтеся і переживайте. Це заважає прийняттю правильного рішення. До того ж страх і переживання негативно впливають на здоров'я. І щоб вони пішли, намагайтеся більше посміхатися і сміятися. Повірте, що набагато легше і прекрасніше жити, йдучи по життю з посмішкою і оптимізмом. Надмірно загострюючи увагу на своїх комплексах, люди самі провокують їх розвиток.
Почніть в себе вірити. Проявляйте впевненість у всьому, що ви робите. Постарайтеся сподобатися в першу чергу собі, адже всім не сподобаєшся. Не бійтеся проявляти свою впевненість. Ви повинні не тільки бути впевненими в собі і в своїх словах, але й говорити істину і жити згідно з цією істиною. Це зробить вас дійсно щасливою людиною. Вас почнуть поважати оточуючі, вас будуть любити. Адже любов є вищою точкою будь-яких відносин. Ваше життя стане цікавою і яскравою.
Источник: zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, психология, самооценка
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