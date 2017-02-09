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Як жити з маминим синочком?

09.02.2017 19:15
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Як жити з маминим синочком?
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Для того аби не відчували що у ваших стосунках матір є третьою, і, причому, зайвою, ось вам кілька порад.

1. Подружіться з його мамою. Покажіть яка ви господиня і дбайлива подруга. Звичайно, це дуже важко, тому що все одно – ви для неї суперниця. Але все ж спробуйте завоювати її довіру. Адже в разі конфлікту, син, швидше за все, вибере позицію матері. І тоді розставання неминуче.

2. Культивуйте в ньому справжнього чоловіка. Звичайно, дорослу людину вкрай складно переробити. Але якщо ви його любите, вже попрацюйте, поборіться. Якщо ви будете постійно йому навіювати, що жінка – слабка істота і її потрібно захищати, це може з часом мати результат. Залишається тільки набратися терпіння і сподіватися, що все вийде.

3. Станьте йому другою мамою. Поспостерігайте, що хлопцеві не подобається в своєї матері. Дізналися? Ніколи не робіть так само.



Теги: Донбасс, психология, сын, мама
 
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