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Волосся розкаже про характер

09.02.2017 22:03
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Волосся розкаже про характер
Як визначити характер, дивлячись на волосся - читайте у "Країні Здоров'я"
Блондинки і їх характер
Доведено, що світлі відтінки волосся впливають позитивно на емоційне самопочуття жінки. Багато представниць прекрасної статі, перетворившись на блондинку, стають більш м'якими і жіночними в своїй поведінці. Блондинка справляє враження крихкої і легко ранимої дівчини. Але насправді за цим образом може таїтися досить сильна і вольова особистість. Проводячи різні експерименти, психологи питали думку і самих блондинок. З'ясувалося, що дівчата з білявими локонами часто хочуть стати повністю незалежними і самодостатніми. Але в більшості випадків кожна з блондинок потребує сильного заступництва.

Руденькі дівчата.
Характерно для власниць такого волосся те, що ці люди постійно перебувають у пошуку ідеалу. Це поширюється на всі сфери діяльності, включаючи особисте життя і кар'єру. Крім того, подібний відтінок волосся говорить про те, що його володарка гостро потребує уваги оточуючих. Тому дівчата, які вибирають для себе червонуватий колір волосся, підсвідомо прагнуть виділитися і стати центром уваги оточуючих. 

Брюнетки та їх особливості.
Такий колір досить сприятливо позначається на рисах в характері. Можна помітити, що шатенки дуже ніжні і м'які в своїй поведінці і вчинках. Також шатенки відрізняються підвищеним почуттям відповідальності і старанністю. Такі якості допомагають досягти успіхів в області кар'єри. Дівчата і жінки з каштановим відтінком волосся дуже товариські і життєрадісні. Вони з легкістю вливаються до будь-якого колективу і легко адаптуються до нових умов.
Источник: http://zdorovia.com.ua


Теги: Донбасс, психология, волосы, характер
 
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