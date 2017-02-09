Волосся розкаже про характер

09.02.2017 22:03

Як визначити характер, дивлячись на волосся - читайте у "Країні Здоров'я"

Блондинки і їх характер

Доведено, що світлі відтінки волосся впливають позитивно на емоційне самопочуття жінки. Багато представниць прекрасної статі, перетворившись на блондинку, стають більш м'якими і жіночними в своїй поведінці. Блондинка справляє враження крихкої і легко ранимої дівчини. Але насправді за цим образом може таїтися досить сильна і вольова особистість. Проводячи різні експерименти, психологи питали думку і самих блондинок. З'ясувалося, що дівчата з білявими локонами часто хочуть стати повністю незалежними і самодостатніми. Але в більшості випадків кожна з блондинок потребує сильного заступництва.





Руденькі дівчата.

Характерно для власниць такого волосся те, що ці люди постійно перебувають у пошуку ідеалу. Це поширюється на всі сфери діяльності, включаючи особисте життя і кар'єру. Крім того, подібний відтінок волосся говорить про те, що його володарка гостро потребує уваги оточуючих. Тому дівчата, які вибирають для себе червонуватий колір волосся, підсвідомо прагнуть виділитися і стати центром уваги оточуючих.



