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Какие подарки на День влюбленных не обрадуют
Журналисты сайта "24" решили создать антирейтинг подарков на День Валентина. Эти презенты лучше отложить на другой праздник.
Что не дарить на День влюбленных:
Белье
Если вы не уверены на 100%, что знаете размер белья любимого человека, то лучше об этом варианте подарка забыть. Особенно это касается бюстгальтеров, ведь размер может отличаться у разных торговых марок или коллекций. А как известно, в Украине белье не подлежит обмену.
Лучший вариант – приобретите подарочный сертификат, и ваш любимый человек сможет сам выбрать, что ему нравится.
Духи
Выбор аромата – очень индивидуальный процесс. И то, что нравится вам, может раздражать вашего любимого человека.
Но, если вам все-таки хочется подарить духи, то сделайте как в варианте с бельем – приобретите подарочный сертификат.
Подарки "с намеком"
Забудьте об абонементе в спортзал или креме против целлюлита как подарке на День Валентина. Ваш любимый человек может воспринять это как негативный намек, и вся романтика праздника исчезнет.
Статуэтки или фигурки
Если ваши отношения только начались и вы точно не знаете о вкусах вашей половинки – не покупайте никаких статуэток. Они не будут нести какой-либо памяти о ваших отношениях, а будут только собирать пыль в помещении.
Это довольно специфические подарки и подойдут не каждому.
Домашние животные
Не дарите животных на День Валентина и вообще на любой другой праздник. Это обязывает вашу половинку к большой ответственности, даже если это рыбки в аквариуме. Вы уверены, что ваш любимый человек на это готов?
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, подарки, День святого Валентина
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