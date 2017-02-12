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В США плата за отопление ниже, чем в Украине
Ничто не имеет значения, и никакую экономическую политику нельзя оправдать, если население страны продолжает жить плохо. По своей природе реформы призваны улучшить жизнь обычного человека. Нельзя просто поднять тарифы и не обеспечивать при этом стремительный экономический рост. Нельзя обеспечить этот рост пытаясь «подсадить» более 40% домохозяйств на «иглу» субсидий, сделав еще более зависимыми от государства, а, значит, и, усиливая роль этого самого государства. Рост благосостояния населения через экономический рост, полученный за счет активных структурных реформ – вот логика процесса. Увещевания и призывы – это от «лукавого».
А теперь пример из личной жизни. Вчера встречался со своим старым другом, который живет в Вашингтоне. У него дом площадью 250 кв.м. В самый холодный месяц – например, в прошлом декабре, он истратил на отопление и подогрев горячей воды $140. На горячую воду ушло $25 из этой суммы. Таким образом, стоимость отопления 1 кв. м его жилья составила 12,5 грн. Это в 2,6 раза меньше, чем тот тариф, который применяется в Украине.
Я знаю, как неэкономисты не любят оперирование средними величинами, но все же… Средний месячный доход американской семьи, который собирается увеличить президент Трамп, сейчас составляет $4,5 тыс. Таким образом, доля платежа на отопление в средней американской семье в самый холодный месяц составляет 2,5%. В пересчете на украинские реалии, где средняя месячная заработная плата 5,4 тыс. грн и при условии, что двое взрослых работают, месячный платеж за отопление должен составлять 270 грн Вот такая нехитрая математика, дамы и господа!
Вывод банален – без высокоскоростного экономического роста доходы населения не увеличатся, а значит, количество субсидиантов, зависящих от государства, будет продолжать оставаться огромным. Не про тарифы речь, а про доходы гражда
Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Facebook
Источник Донецкие новости.
Теги: США, Донбасс, отопление, плата
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