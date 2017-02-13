7 секретов быстрого решения проблем

13.02.2017 07:48

Наличие проблем в жизни – это нормальная ситуация, которая случается с каждым. Проблема возникает тогда, когда они накапливаются или затягивается их решение. Но, можно изменить ситуацию и избежать накопления и усугубления проблем. Как это сделать? Давайте рассмотрим 7 универсальных советов, которые помогут быстро разрешить любую проблему в жизни.

1. Возьмите под контроль свои эмоции.

Независимо от того, какие масштабы приняла проблема, вы не сможете разрешить ее, если вас переполняют эмоции. Быстрое и эффективное решение проблем возможно только благодаря здравому рассудку. Дело в том, что эмоции лишают человека возможности здраво мыслить и часто затуманивая голову не дают рассмотреть решение проблемы. Поэтому, столкнувшись с проблемой, в первую очередь необходимо не паниковать, не суетиться, а просто успокоиться. Когда чувства будут приведены в порядок, можно начать размышлять над путями решения.

2. Концентрация на одной проблеме.

Если проблем много, ни в коем случае не стоит приниматься одновременно за их решение. Успех гарантирован только в том случае, если вы разбираетесь с проблемами в порядке очереди, и по одной. Составьте список, определите, что более срочно и с этого начинайте. Если же вы возьметесь одновременно за решение 2 проблем, это будет в несколько раз медленнее, и возможно вообще не эффективно.

3. Пошаговый план.

Чаще всего человек оттягивает решение проблемы по одной причине – не знает с чего начать, и как вообще действовать. Эта трудность легко устраняется, если создать пошаговый план. Вовсе не обязательно записывать его на бумаге – можно проработать в мыслях. Если вы потратите 1 час на составление пошагового плана выхода из проблемы, вы сэкономите много времени, которое вы бы потратили на хаотичные действия, не имея инструкции.

4. Сделайте решение проблемы приоритетной задачей.

Жизнь в проблемах, которые накапливаются по принципу снежного кома – это сплошной стресс, переживания и отсутствие чувства комфорта и безопасности. Поэтому, важно разбираться с ними сразу же, не медля ни минуты. Часто люди откладывают решение проблемы неосознанно, а машинально. Поэтому, чтобы такого не произошло, стоит возвести задачу в ранг приоритетных. Откажитесь на время от маловажных вещей – вам придется покинуть зону комфорта, но это себя оправдает.

5. Найдите необходимые ресурсы.

Это один из самых сложных пунктов. Проблему врываются в нашу жизнь спонтанно, и часто нам не хватает тех ресурсов, которыми мы располагаем. Но, отчаиваться не стоит. Время, деньги, энергия или знания – все это можно изыскать, если только захотеть. Если вам не хватает времени – попробуйте высвободить его за счет отказа от каких-либо менее важных вещей. Например, если вы откажитесь от ежедневного просмотра сериала, вы получите 5-7 свободных часов в неделю, которые можно использовать для важных задач. Если вам не хватает денег, может быть стоит продать неиспользуемые вещи, или же задействовать резервы, которые предназначены для покупок в будущем. Уединитесь и займитесь мозговым штурмом – вы гарантированно найдете источники необходимых ресурсов.

6. Позовите на помощь.

В нашем мире много добрых, эмпатичных и неравнодушных людей, которые готовы безвозмездно помочь. Поэтому, если проблема достигла огромных масштабов, и вы чувствуете, что не сможете с ней справиться в одиночку, попробуйте задействовать всех, кто может и хочет вам помочь. Расскажите о проблеме самым близким, друзьям и знаком, бросьте клич в социальных сетях – пусть не все помогут, но обязательно найдутся такие люди, которые смогут вам помочь. То, что не может разрешить 1 человек, может оказаться пустяком для большой компании.

7. Не теряйте оптимизм.

Как бы банально это ни звучало, но жизнь – это сложная штука. Всем приходится сражаться с проблемами, преодолевать трудности и даже терпеть поражения. Это не повод опускать руки и унывать, а скорее наоборот – возможность доказать самому себе, что вы сильная личность, которую невозможно сломить трудностями. Оптимизм, вера в себя и свой успех – это будет наполнять вас энергией, и давать силы к действию. Никогда не сдавайтесь!

Светлана, www.vitamarg.com