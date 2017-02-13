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Фініки для мозкової активності
Ці горіхи надзвичайно корисні. Детальніше у "Країні Здоров'я"
У фініках міститься цинк, селен, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій, магній, кальцій і калій.
Вчені стверджують, що фініки є універсальним продуктом харчування. І кількість важливих для організму речовин у складі цих сухофруктів настільки велике, що харчуючись одними фініками і водою, людина може прожити досить тривалий час.
У медицині фініки корисні при гіпертонії, перевтомі, втоми, захворюваннях серця, туберкульозі і анемії. Разом з тим вони стимулюють мозкову активність, володіють зміцнюючим, тонізуючим і відхаркувальну дію, заспокоюють кашель. Фініки, як засіб полегшує пологи, показані жінкам у період вагітності.
Крім цього доведено, що фініки посилюють захисну систему організму від різних інфекцій, зміцнюють нирки, печінку і серце, нормалізують кислотний баланс і є чудовим засобом для профілактики онкозахворювань та утворення пухлин.
Источник: zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, финики
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- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
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