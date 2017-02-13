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Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок
Желая заполучить фигуру своей мечты, многие то и дело подсчитывают количество затраченных и потребляемых калорий, превращая это в некий культ. Тут на помощь приходят и специальные дневники, и счетчики калорий, и приборы, контролирующие затраченную энергию. Но не стоит так слепо верить всему, о чем говорят производители и распиаренные диетологи, ведь у «монеты» есть обратная сторона.
Погрешности на пометках о калорийности
Надписи на упаковках о калорийности продуктов могут быть далеко не точными – допустимая погрешность составляет порядка 20%. Так, по словам производителя, 100 граммов утренних диетических хлопьев составляет 250 калорий, а на самом деле – 300. Поэтому лучше избегать уже готовых «диетических» продуктов питания и самостоятельно готовить здоровую пищу, пользуясь таблицами калорийности натуральных продуктов. Со временем вы научитесь прикидывать «на глаз», где сколько калорий притаилось.
«Ноль» калорий значит… 5
Глядя на этикетку, гласящую «продукт не содержит калорий», не верьте. «Нулевой» показатель на 100 граммов (или миллилитров) продукта может скрывать аж целых 5 калорий, и этот показатель также является допустимым. Для человека, не соблюдающего строжайшую диету пара лишних калорий погоды не сделают, а вот тем, кто действительно вогнал себя в жесткие пищевые рамки, стоит учитывать этот коварный подвох.
Тренажеры и гаджеты завышают результаты
Если гаджет на тренировке показал, что вы сожгли запланированное количество энергии, все равно продолжайте тренироваться – еще минимум минут 15-20. Дело в том, что все электронные контроллеры имеют свойство преувеличивать показатели приблизительно на 20-40%. В итоге, счетчик насчитал 100 сожженных калорий, а по факту вы израсходовали в среднем 70.
Калории сжигаются во сне
Энергия расходуется не только при физической активности. Организм продолжает интенсивно работать даже когда мы спим: калории идут в ход для обогрева тела, переваривания еды, роста ногтей и волос, работу внутренних органов и циркуляцию крови. Каждый процесс, происходящий в нашем теле, нуждается в энергоресурсах. Поэтому, недотянув во время тренировки десяток калорий, не стоит расстраиваться – лягте отдохнуть, а организм ними сам разберется.
Недостаток калорий способствует набору веса
«Меньше калорий – быстрее сброшу вес» — самое огромное заблуждение худеющих. На самом деле достичь желаемого эффекта поможет сокращение калорий до разумных пределов (подсчитайте на калькуляторе калорий). А фанатизм в этом вопросе может привести к переходу организма на режим внутреннего питания. Будучи «голодным», он станет подпитываться своими внутренними ресурсам, а при их поступлении из-вне будет пытаться максимально восполнить израсходованные резервы с накоплением запасов на будущее. В результате вместо желаемой потери веса произойдет его стремительный набор. И справиться ними будет уже куда гораздо сложнее.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, питание, калории, советы
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