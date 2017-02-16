ТОП 3 напої, які втамовують голод

16.02.2017 18:32

Якщо ви постійно хочете їсти, то рецепти нижче спеціально для вас. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Кефір

Вибравши нежирний кефір замість перекусу, ви витягнете щасливий квиток. Кисломолочний продукт з низьким вмістом жиру допоможе триматися на дієті без всяких зривів, а також - ретельно очистить організм. У кефір можна додавати спеції - не тільки звичну корицю, але і різні сухі трави на кшталт базиліка і розмарину. Ароматно втамовує голод без шкоди для фігури!



Відвар шипшини

Шипшина багата на вітамін С - дуже корисний напій, коли болить горло. Також шипшина має властивість покращувати перистальтику кишечника. Якщо ви на дієті, зваріть напій із шипшини про запас - солодкі нотки в кислому питві втамовують і спрагу, й голод, при цьому сприяючи схудненню.



Вода з лимоном і медом

Буває, що апетиту як такого і немає, але дуже хочеться солодкого ... Вода з медом і лимоном - відмінний варіант для подолання небезпечних бажань. Можна додати в цей напій корицю, прискорює обмін речовин, кардамон, дрібку мускатного горіха. Пахне чудово, виглядає смачно, дає шанс дотримуватися правильного харчування і далі.

