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ТОП 3 напої, які втамовують голод
Якщо ви постійно хочете їсти, то рецепти нижче спеціально для вас. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Кефір
Вибравши нежирний кефір замість перекусу, ви витягнете щасливий квиток. Кисломолочний продукт з низьким вмістом жиру допоможе триматися на дієті без всяких зривів, а також - ретельно очистить організм. У кефір можна додавати спеції - не тільки звичну корицю, але і різні сухі трави на кшталт базиліка і розмарину. Ароматно втамовує голод без шкоди для фігури!
Відвар шипшини
Шипшина багата на вітамін С - дуже корисний напій, коли болить горло. Також шипшина має властивість покращувати перистальтику кишечника. Якщо ви на дієті, зваріть напій із шипшини про запас - солодкі нотки в кислому питві втамовують і спрагу, й голод, при цьому сприяючи схудненню.
Вода з лимоном і медом
Буває, що апетиту як такого і немає, але дуже хочеться солодкого ... Вода з медом і лимоном - відмінний варіант для подолання небезпечних бажань. Можна додати в цей напій корицю, прискорює обмін речовин, кардамон, дрібку мускатного горіха. Пахне чудово, виглядає смачно, дає шанс дотримуватися правильного харчування і далі.
Теги: Донбасс, напитки, голод
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