Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

ТОП 3 напої, які втамовують голод

16.02.2017 18:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ТОП 3 напої, які втамовують голод

Якщо ви постійно хочете їсти, то рецепти нижче спеціально для вас. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Кефір
Вибравши нежирний кефір замість перекусу, ви витягнете щасливий квиток. Кисломолочний продукт з низьким вмістом жиру допоможе триматися на дієті без всяких зривів, а також - ретельно очистить організм. У кефір можна додавати спеції - не тільки звичну корицю, але і різні сухі трави на кшталт базиліка і розмарину. Ароматно втамовує голод без шкоди для фігури!

Відвар шипшини
Шипшина багата на вітамін С - дуже корисний напій, коли болить горло. Також шипшина має властивість покращувати перистальтику кишечника. Якщо ви на дієті, зваріть напій із шипшини про запас - солодкі нотки в кислому питві втамовують і спрагу, й голод, при цьому сприяючи схудненню.

Вода з лимоном і медом
Буває, що апетиту як такого і немає, але дуже хочеться солодкого ... Вода з медом і лимоном - відмінний варіант для подолання небезпечних бажань. Можна додати в цей напій корицю, прискорює обмін речовин, кардамон, дрібку мускатного горіха. Пахне чудово, виглядає смачно, дає шанс дотримуватися правильного харчування і далі.



Теги: Донбасс, напитки, голод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх