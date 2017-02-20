Гематоген - корисна альтернатива шоколаду

20.02.2017 08:10

Гематоген корисний і як загальнозміцнюючий, профілактичний засіб, так само як і допоміжний засіб при лікуванні ряду досить серйозних захворювань.



Регулярне вживання гематогену допомагає нормалізувати метаболічні процеси і природний процес утворення крові за рахунок підвищення вмісту гемоглобіну в крові. Крім того, білок у складі гематогену - повноцінне джерело всіх амінокислот, необхідних для нормальної роботи всіх систем організму, причому співвідношення кількості цих амінокислот у складі гематогену оптимально для людини.



Нарешті, гематоген стимулює процес абсорбції заліза в кишечнику, тим самим заповнюючи брак цього мікроелемента в організмі. Більш того - регулярне вживання гематогену благотворно діє на стан шкіри, стимулює ріст волосся і нігтів за рахунок підвищеного вмісту в складі гематогену вітаміну А. Цей вітамін корисний не тільки для здоров’я шкіри, волосся і нігтів, але і для поліпшення зору.

Источник: zdorovia.com.ua