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10 причин, почему нужно регулярно высыпаться
Регулярно высыпаться получается не у всех и не всегда. Иногда случаются такие ситуации, когда нет возможности полноценно отдохнуть, но чаще причина проблемы в отсутствии самодисциплины и нездоровом режиме сна. Если вы уже давно пытаетесь заставить себя регулярно высыпаться, но у вас не получается, узнайте, что это вам даст. Итак, рассмотрим 10 преимуществ, которыми обладают те, кто постоянно высыпается.
1. Бодрость.
Быть постоянно бодрыми и энергичными – об этом мечтают многие люди. Но, из-за недостатка сна часто бодрости хватает на 2-3 часа, и то, если выбить крепкого кофе. Регулярно высыпаясь, можно забыть об хронической усталости и недостатке сил, а взамен получить бодрость и энергию.
2. Красота.
Можно использовать тонны косметики, сделать супермодный и профессиональный макияж, чтобы оставаться красивыми в любой ситуации. Но, ничто не сравниться со здоровым румянцем, сияющей кожей, ясными глазами – результатами регулярного и полноценного сна. Во время сна организм производит мелатонин, часто называемый гормоном молодости. Его недостаток приводит к проблемам с кожей, волосами, ногтями, лишним весом. Поэтому, регулярный сон может заменить множество походов в салон красоты и даже отсрочить появление глубоких морщин.
3. Хорошее настроение.
Даже разовое недосыпание негативно сказывается на настроении человека. Мало кто любит быть раздражительным, ворчливым, вспыльчивым и унылым. Но, это неизбежные последствия неправильного режима сна. Регулярный сон дает человеку возможность пребывать в стабильно хорошем настроении, повышает устойчивость к стрессу, а также помогает справляться с психологическими и эмоциональными нагрузками.
4. Красивая фигура.
Ученые давно уже доказали существование взаимосвязи между полноценным отдыхом и скоростью обменных процессов. Если человек не выспался, организму недостает энергии и он пытается компенсировать ее за счет увеличения потребления пищи, но так как процесс усвоения протекает в замедленном режиме из-за недостатка сна, съеденная пища перерабатывается в жировую ткань. Залог красивой фигуры – полноценный сон, а без него будет сложно добиться стабильного результата.
5. Хорошая работоспособность.
То, что не выспавшийся человек сделает за сутки, хорошо отдохнувший может выполнить за 1-2 часа. Полноценный сон полностью восстанавливает энергию и работоспособность, делает мысли ясными и последовательными. Поэтому, потраченное время на сон нельзя считать ушедшим напрасно. Благодаря полноценному и регулярному сну, вы сэкономите много времени, выполняя простые повседневные задачи гораздо быстрее и эффективнее.
6. Долголетие.
Многие молодые люди не задумываются о том, чтобы прожить долгую жизнь. Они сегодня используют свои молодые и здоровые тела по максимуму, не задумываясь о том, что они не стойки к износу. Полноценный сон – это вклад в долголетие. Потраченное сегодня время на качественный сон, вернется в будущем дополнительными годами или даже десятилетиями. Уже говорилось выше, что в процессе сна организм вырабатывает мелатонин, ответственный за засыпание и восстановление. Этот гормон замедляет процессы старения, регулярно запуская регенерацию клеток всего организма.
7. Стрессоустойчивость.
Помимо того, что хороший сон дарит человеку хорошее настроение, он также делает его более устойчивым к воздействию стресса. Восстановленная нервная система может с легкостью переносить любые нагрузки. И наоборот, если человек устал и хронически не высыпается, даже пустяк может заставить его переживать сильнейшие эмоциональные реакции на стресс.
8. Крепкий иммунитет.
Даже если человек не высыпается 1 ночь, защитные механизмы становятся менее эффективными. Хронический недосып очень сильно ослабляет иммунитет, из-за чего человек становится беззащитным перед вирусными и бактериальными инфекциями. Постоянно соблюдение режима сна дает возможность организму укрепить защитные функции, и это делает его практически неуязвимым.
9. Хорошее зрение.
Исследователи выяснили, что чаще всего проблема близорукости и астигматизма настигает тех людей, которые пренебрегают полноценным отдыхом. В процессе сна восстанавливаются клетки мозга, которые отвечают за зрительное восприятие, а также расслабляются глазные мышцы, из-за чего хрусталик не деформируется.
10. Хорошая память.
Не выспавшийся человек часто рассеян. Типичные проблемы – постоянные поиски ключей, телефона, забывчивость, опоздания. Полноценный сон дает возможность клеткам мозга восстанавливаться и поэтому у отдохнувших людей наблюдается максимальная концентрация внимания, которая тесно связана с памятью. Проблемы с концентрацией могут спровоцировать множество проблем, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Сон играет важную роль в нашей жизни, и совершенно не зря мы тратим на него так много времени. Не пренебрегайте полноценным отдыхом, и ваша жизнь будет гораздо успешнее и радостнее.
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, сон, отдых
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