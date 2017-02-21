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10 привычек, способных изменить жизнь

21.02.2017 16:31
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10 привычек, способных изменить жизнь

Люди восхищаются историями успеха, любят читать биографии людей, кардинально изменивших свою жизнь. Но, мало кто знает, что все глобальные перемены начинаются с небольших шагов. Небольшие, но регулярные шаги в сторону перемен могут сделать и вас главным героем истории успеха. Давайте рассмотрим, какие 10 привычек могут навсегда изменить жизнь в лучшую сторону. 

 

1. Привычка высыпаться. 

Многие люди живут в самообмане. Они думают, что становятся эффективнее, засиживаясь допоздна за работой, выпивая литры кофе, и заставляя себя сосредоточиться. Но, вместо повышенной эффективности, у человека развивается раздражительность, проблемы со здоровьем и хроническая усталость. Если сделать регулярный и полноценный сон своей привычкой, можно повысить свою личную эффективность, нормализовать психическое состояние и стать здоровее и красивее. Начать высыпаться можно уже сегодня, а перемены от такой привычки станут заметными уже через несколько дней. 

 

2. Привычка улыбаться. 

Возможно, вы считаете, что такая мелочь, как улыбка, не способна принести перемены в вашу жизнь. Но, если вы попробуете выработать привычку улыбаться, вы очень скоро заметите перемены. Во-первых, вы станете менее чувствительны к стрессам, ваши отношения с людьми улучшаться, вы будете чувствовать себя привлекательнее и позабудете о плохом настроении. 

 

3. Привычка планировать. 

Лучший способ стать успешным в жизни – запланировать это. Попробуйте выработать привычку строить планы на год, на каждый день и на всю жизнь. Благодаря такой привычке вы будете двигаться последовательно и быстро к намеченным целям, и в вашей жизни появится порядок.

 

4. Привычка отдыхать.

Регулярный отдых – это залог хорошей эффективности в любой деятельности. Выработайте привычку ежедневно находить время на отдых, и обязательно устраивать себе настоящие выходные после плодотворной рабочей недели. Вы увидите, как ваша жизнь изменится. Отдохнувший человек наполнен энергией, и ему необходимо гораздо меньше времени на решение поставленных задач. Отдохнувшие люди чувствуют себя сильнее и увереннее, и благодаря этому легко преодолевают препятствия. 

 

5. Привычка мечтать.

Человек без мечты не имеет много шансов на положительные перемены в жизни. Привычка мечтать дает человеку возможность генерировать энергию для воплощения желаний. Помимо этого, мечты раскрывают потенциал нашего мозга. Человек, который способен отпустить свое воображение в свободный полет, может намного больше, чем тот, кто скептически настроен к жизни и считает привычку мечтать глупостью. 

 

6. Привычка рано вставать. 

Независимо от того, «жаворонок» вы или «сова», ранние подъемы могут стать реальностью, изменяющей качество вашей жизни в лучшую сторону. Правильный режим сна и бодрствования поможет сделать ранние подъемы безболезненными – просто нужно привыкнуть. Те люди, которые решились изменить свои привычки и научились рано вставать, отмечают, что наиболее продуктивные часы работы и обучения приходятся на ранее утро. 

 

7. Привычка не оправдываться. 

Ни перед кем. Если человек оправдывается, он чувствует себя виноватым. Это происходит автоматически. Поэтому, стоит выработать привычку не оправдываться и ни перед кем не отстаивать свою правоту. Споры не рождают истину – они рождают болезненные переживания, сложные эмоции и распри в отношениях между людьми. Привычка ни перед кем не оправдываться сделает вас спокойнее, и выведет отношения с другими людьми в здравое русло. 

 

8. Привычка развиваться. 

Возможность каждый день становиться лучше есть у каждого человека. Проблема в том, что используют ее лишь единицы. Попробуйте выработать привычку каждый день совершенствовать свои самые лучшие качества, развивать профессиональные навыки, получать новые знания. Даже небольшой шаг вперед, если он будет ежедневным, в долгосрочной перспективе произведет серьезные перемены. 

 

9. Привычка избавляться от лишнего.

Это принцип воздушного шара – чем больше тяжести и хлама отправиться за борт, тем выше он способен взлететь. Секрет в том, что нам необходимо регулярно избавляться от всего лишнего, что мешает жить в гармонии и идти к собственным целям. Это не только вещи, но и ненужные виды деятельности, отношения, которые изматывают, жизненные принципы, которые больше вредят, чем приносят пользу. Разбирайтесь со всем лишним в вашей жизни постоянно – выработайте привычку не накапливать «хлам», и вы увидите значительные перемены в жизни. 

 

10. Привычка дарить любовь. 

Если вы отдадите кому-то часть своих денег, у вас их станет меньше. Если вы подарите кому-то свою любовь – у вас ее станет еще больше. Жизнь в любви – это единственный путь к гармонии, миру с самим собой и окружающим миром. Выработайте привычку дарить любовь, не ожидая ничего взамен. И вы никогда не останетесь одни. Привычка отдавать, ничего не требуя взамен, обогащает, наполняет смыслом и радостью. 

 

Елена, www.vitamarg.com



Теги: Донбасс, психология, привычка
 
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