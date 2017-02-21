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Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов
Большинство людей полноценно питается в течение дня. Мы едим утром, днем и вечером, мы едим за столом, перед компьютером или телевизором. Мы перекусываем в промежутках между основными приемами еды, а некоторые даже ночью встают для того, чтобы что-нибудь съесть.
Но говорит ли это о том, что организм получает достаточно витаминов? Оказывается, даже тщательно продуманный рацион может привести к нехватке некоторых витаминов в организме.
Дело в том, что много потребляемых калорий являются «пустыми», то есть калории, которые не приносят пользы организму. Пустые калории в основном содержатся в продуктах с высоким содержанием сахара или жира. Речь идет о сладком, конфетах, чипсах и многом другом, чем мы привыкли иногда злоупотреблять.
Действительно богатыми источниками нужных элементов являются овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и орехи. Чаще всего, люди страдают от недостатка одного или нескольких питательных веществ из основных 10: кальция, витамина D, калия, клетчатки, витаминов А, С, Е и К, а также витамина В4 (холин) и магния.
Даже, если вы не любитель вредных перекусов, дефицит некоторых минералов и витаминов может быть и у вас. Люди, которые придерживаются диет или отказываются от продуктов животного происхождения, могут страдать от отсутствия здоровых питательных веществ. И иногда организм находит странные способы об этом сказать. Вот некоторые странные признаки того, что вам не хватает витаминов и минералов.
Желание съесть что-нибудь несъедобное
Когда вам не хватает питательных веществ, ваш организм жаждет определенных продуктов. В таком случае, если вам не хватает витамина С, вам скорее всего захочется съесть много апельсинов.
Но иногда вам может захотеться съесть что-то несъедобное, например, кусочек льда, мела или даже грязь. Эти желания достаточно сильны, и человек может не понимать, почему его так тянет к несъедобным вещам.
Предположительно, это может быть одним из способов, которым ваш организм сигнализирует о нехватке питательных веществ. Так, желание съесть грязь может говорить о нехватке железа, желание есть лед является признаком анемии, а тяга к мелу говорит о нехватке кальция.
Покалывание в руках и ногах
Если вы ощущаете покалывание в руках и ногах, это может быть связано с дефицитом витаминов. В основном, этот симптом говорит о нехватке витамина В12, а также витамина Е и ниацина, которые принимают активную роль в работе нервной системы.
Трещины в уголках рта
Такая проблема может возникнуть в случае неправильного подбора гигиенических средств, однако это явление может случиться из-за дефицита витаминов. Трещины в уголках губ могут говорить о нехватке железа, цинка или витамина В12. Также этот симптом может появиться в случае нехватки белка в вашем рационе.
Вы постоянно чувствуете усталость
Когда вы едите неправильно, ваше тело не может функционировать должным образом. Нехватка витаминов может привести к постоянному чувству усталости. В этом случае вам скорее всего не хватает витамина D.
Последние исследования показали, что витамин D улучшает контроль над вашими мышцами. Правильное потребление витамина D помогает снизить риск проблем с координацией в старшем возрасте на 20 процентов.
У вас выпадают волосы
Выпадение волос – частый симптом, который может говорить о многом. Это может происходить из-за стресса, беременности, наследственности, гормонов и т.д. Более того, это может говорить о дефиците питательных веществ, а именно – о дефиците белка.
В любой момент времени порядка 90 процентов ваших волос находится в фазе роста. Для каждого отдельного волоса эта фаза длится от двух до трех лет. В конце этого времени волос входит в состояние покоя, который длится около трех месяцев, после чего он выпадает и заменяется новым.
Если вы не получаете достаточно белка, непропорционально большое количество волос может перейти в фазу покоя, что может привести к катастрофическим последствиям.
Вы ощущаете болезненные спазмы мышц
Вы можете ощутить этот симптом после интенсивной тренировки или физической нагрузки. Это происходит потому, что вы потеряли много питательных веществ. Такой симптом может говорить о дефиците магния, что легко исправляется добавлением в свой рацион таких продуктов, как бананы, миндаль, йогурт, зелень и шоколад.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, здоровье, авитаминоз
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