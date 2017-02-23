8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых

23.02.2017 08:10

Вероятно, вам уже известно, что цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, лаймы и грейпфруты) являются отличным источником витамина С, который помогает стимулировать иммунитет и уберечь здоровье в период простуды и гриппа.

Однако, это не единственное полезное свойство цитрусовых. Вот 8 причин, почему вам стоит добавить цитрусовые в свой рацион.

Цитрусовые – источник клетчатки

Женщинам необходимо употреблять не менее 25 граммов клетчатки ежедневно, а цитрусовые могут вам в этом помочь. В одном апельсине содержится до 2,3 грамма, а в мандарине — до 1,6 грамма клетчатки. Более того, клетчатка, содержащаяся в цитрусовых, помогает снизить уровень холестерина в крови и контролировать уровень глюкозы.

Продукты с большим содержанием клетчатки помогут вам дольше чувствовать себя сытым, что делает их идеальным перекусом для тех, кто придерживается диеты.

Цитрусовые полезны для сердца

Цитрусовые содержат флавоноиды, растительные соединения, способствующие укреплению здоровья сердца. В ходе исследования, проведенного с участием пациентов, перенесших шунтирование, было обнаружено, что богатый антиоксидантами красный грейпфрут помогает снижать уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Витамин С также связан с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее, если вы принимаете препараты для снижения уровня холестерина, вам следует отказаться от цитрусовых, которые могут снижать эффективность препаратов.

Цитрусовые имеют низкий гликемический индекс

Плоды цитрусовых имеют относительно низкий гликемический индекс, что означает, что они не будут увеличивать уровень сахара в крови так, как это будут делать другие продукты. Апельсин, к примеру, имеет индекс 45 из 100, грейпфрут – 25. Для сравнения, изюм имеет индекс 64, а белый рогалик 72.

Цитрусовые помогают выздороветь

Ни для кого не секрет, что цитрусовые обеспечивают необходимую дозу витамина С (в апельсине содержится 50 мг, в грейпфруте – 38 мг, а в лимоне 30 мг). И хотя витамин С не способен предотвратить простуду, он может уменьшить ее продолжительность и тяжесть симптомов.

Цитрусовые – источник калия

Калий ассоциируется в первую очередь с бананами. Но цитрусовые также являются отличным источником этого минерала, который имеет важное значение для регулирования жидкостного и минерального баланса в организме, а также отвечает за сокращение мышц. Калий также помогает вымывать натрий из организма.

Съедая много цитрусовых, вы можете снизить риск инсульта на 21%.

Цитрусовые помогают усваивать другие питательные вещества

Употребление цитрусовых может помочь вам получить больше пользы от других продуктов. Витамин С повышает жизнеспособность катехинов, антиоксидантов, содержащихся в зеленом чае. Цитрусовые также помогают усваивать железо, минерал, полезный для вашей иммунной системы и помогающий организму производить красные кровяные клетки.

Рекомендуется сочетать употребление цитрусовых с богатыми железом продуктами, например, с зеленью, рыбой, птицей или мясом.

Цитрусовые увлажняют

Как и огурцы или арбузы, цитрусовые фрукты имеют высокое содержание воды. В апельсинах содержится порядка 87% воды, а в грейпфрутах – 88%. Употребление в пищу большого количества богатых водой продуктов поможет вам избежать обезвоживания. Богатые водой продукты, к тому же, содержат мало калорий.

Цитрусовые омолаживают кожу

Еще одна причина добавить больше цитрусовых в ваш рацион – полезные свойства для вашей кожи. Витамин С играет важную роль в производстве коллагена, что помогает вашей коже выглядеть эластичной и гладкой.

Источник: medic.ua