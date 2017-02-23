Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?

23.02.2017 09:20

Всего за каких-то несколько лет вкусное и оригинальное блюдо суши стало неотъемлемой частью нашей жизни. Многие просто не представляют своей жизни без этого блюда, и это не удивительно, ведь суши еще и удивительно полезны. Или нет?

Принято считать, что рыба и другие морепродукты делают суши безумно полезными, потому что любые продукты морского происхождения несут неоспоримую пользу нашему организму. Существуют даже разнообразные суши-диеты, и выглядят они заманчиво, ведь никто не откажется сбросить лишний вес, питаясь любимой едой?

Сахар и Соль

При всей своей пользе, сахар и соль, которые используются для приготовления суши, не такие уж безобидные продукты.

Сахар нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, а также при ожирении, аллергии и диатезе. Также сахар отрицательно действует на сердце и снижает иммунитет.

Соль задерживает воду, способствует появлению отеков, отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему и вымывает кальций из организма.

Рисовый уксус

Настоящий рисовый уксус полезен для организма благодаря содержанию аминокислот, кальция, калия и фосфора. К тому же он значительно снижает калорийность блюд и не имеет противопоказаний при язвенных болезнях и гастрите. К большому сожалению, тот рисовый уксус, который чаще всего можно встретить у нас, часто содержит огромное количество синтетических добавок и вредных веществ.

Рис

Рис богат минеральными веществами и сложными углеводами, что несомненно полезно для здоровья человека. Однако, это касается цветного неочищенного риса. Белый рис, который используют для приготовления суши, теряет большинство своих полезных качеств при обработке. Рис достаточно низкокалорийный, однако имеет высокий гликемический индекс, что делает его нежеланным гостем в рационе людей с сахарным диабетом. К тому же рис противопоказан при склонности к запорам и коликах.

Рыба

Часто для приготовления суши используется сырая рыба, не прошедшая никакой термической обработки, а учитывая тот факт, что вы не знаете, когда была выловлена ваша рыба и как она хранилась, существует огромный риск заразиться от нее опасными паразитами.

Особенно опасно мясо тунца, которое может содержать в себе большую концентрацию тяжелых металлов и ртути.

Нори

Водоросли нори богаты йодом и это делает их одновременно полезными и вредными. Употреблять нори не рекомендуется беременным женщинам и людям с непереносимостью йода.

Соевый соус

Соевый соус содержит большое количество соли и может вызывать образование камней в почках и гипертонию. Кроме того, соевый соус – достаточно сильный аллерген и его не рекомендуется употреблять во время беременности.

Имбирь

Имбирь богат витаминами A, B и C, магнием и другими полезными элементами, однако у имбиря также есть свои противопоказания. Например, имбирь нельзя употреблять людям с высоким давлением и болезными сердца, а также при заболеваниях пищеварительных органов и высокой температуре.

Васаби

Васаби традиционно подается к суши не только из-за своего особого вкуса. Дело в том, что васаби способен уничтожать паразитов, что делает его особо актуальным при употреблении сырой рыбы. К тому же васаби улучшает работу желудка и помогает при лечении многих болезней. Однако та приправа, которая чаще всего продается у нас, часто не имеет ничего общего с настоящим васаби и его полезными свойствами соответственно не обладает.

Как выбрать полезные суши?

Кроме того, многие виды суши являются еще и достаточно калорийным блюдом, что уж совсем не на руку тем, кто не желает заиметь парочку лишних килограммов, употребляя любимое блюдо. Как же выбрать максимально полезные и диетические суши?