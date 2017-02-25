Все рубрики раздела
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников захвата власти19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать
Великий пост — это время очищения. Каждый человек должен претерпеть некоторые изменения в своей душе, чтобы быть достойным встретить самый крупный двунадесятый праздник церковного календаря — Пасху.
Тайный смысл Прощеного воскресенья
Последний день перед постом называют еще неделей о Страшном Суде. «Неделя» в христианском понимании означает воскресенье. На службе в церкви говорят о Страшном Суде, как о втором пришествии Христа. Он вернется на Землю со своим Отцом, Богом нашим. Целью будет Суд, который не обойдет стороной никого из живущих и неживущих.
Каждый ответит за свои грехи, ожидая милости Божьей. Мы все будем ждать того, чтобы нас простили. Вот для чего необходимо Прощеное воскресение — чтобы научить каждого из нас прощать, ведь даже молитва «Отче наш» содержит такие слова: «Прости нам прегрешения наши, яко же и мы прощаем должников наших».
Это одна из самых важных заповедей христианства. Умейте прощать других людей, чтобы Бог прощал вас. Не держите зла ни на кого. Пусть ваши сердца очистятся от черной зависти, злобы, ненависти. Для этого нужно просто забыть о том, что вам сделали плохого люди.
Кого и за что прощать в этот день
Важно в этот день не только попросить прощения, но и искренне простить тех, кто вас об этом просит. Вы можете не просить прощения ни у кого, если вы не чувствуете своей вины, хотя это почти невозможно. Извинитесь перед своими родителями за непослушание, перед близкими — за свои резкие слова. Всегда можно найти то, за что извиниться, ибо мы каждый день делаем что-то неправильное.
В Прощеное воскресенье очень важна искренность. Прощение грехов других людей перед вами очищает вашу собственную душу.. Очень важно научиться прощать даже тех, кто не раскаивается в своих поступках.то будет самая лучшая подготовка к Великому посту. Вы будете достойны того, чтобы Бог простил вас. Вложите душу в этот день, сделав доброе дело. Это светлое воскресение, которое должно быть наполнено вселенской любовью и теплом.
Источник misstits.
Теги: Донбасс, прощеное воскресенье
- В Донецке солдаты приняли присягу (ФОТО)
- Лариса Долина привезла в Донецк свои сны и сосиски с кетчупом
- Днем боевики устроили ад вблизи Горловки, - штаб АТО
- Жанне Фриске не нужна операция: врачи рассказали, сколько продлится лечение
- В кресле премьера может оказаться нынешний мэр Львова Андрей Садовый
- А.Белый: Только мир вернет украинцам уверенность в завтрашнем дне
- На оккупированной Луганщине пророссийские боевики забросали гранатами два патруля ОБСЕ19:30
- "ДНР" сообщила о начале экстренной видеоконференции контактной группы по Донбассу17:30
- Россия спонсирует террористов через благотворительные фонды16:30
- В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО15:50
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов15:31
- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников захвата власти19:53
- На оккупированной Луганщине пророссийские боевики забросали гранатами два патруля ОБСЕ19:30
- Мадам «смерть» продовжує знищувати наших людей — Кармазін 19:08
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- В Японии начали борьбу с трудоголиками17:50
- "ДНР" сообщила о начале экстренной видеоконференции контактной группы по Донбассу17:30
- Письмо Януковича — попытка оправдать себя перед США17:10
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников захвата власти19:53
- Воины АТО готовы развернуть танки на Киев18:52
- С нардепами-предателями надо действовать агрессивно18:33
- Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов18:10
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест