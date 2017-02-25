Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО

25.02.2017 08:04

Cогласно официальным данным в Мариуполе зарегистрировано более 105 тысяч переселенцев. Это жители, как из близлежащих поселков, сел и линии разграничения, так и жители более отдаленных оккупированных городов Донецкой и Луганской областей.

По словам директора центра социальных служб Мариуполя Надежды Астаниной, по обращениям, по статистике детей, которые ходят в школы, по статистике людей, которые обращаются за медицинской помощью и за другими услугами только 40-42 тысячи из общего количества зарегистрированных переселенцев постоянно проживают в Мариуполе. Остальные люди живут на два города…

«У некоторых людей не осталось там собственности и родственников, и они проживают тут постоянно, - рассказывает Надежда Астанина. – А есть люди, у которых осталась там собственность, пожилые родители или родственники, у которых нет возможности выехать сегодня, поэтому люди вынуждены действительно жить на два города, на два дома и постоянно перемещаться, потому что это теперь часть их жизни».

Юрист центра социальной адаптации переселенцев Андрей Рудновский уверен, что главная причина такому являю – финансовая сторона вопроса. 880 грн. (для взрослых переселенцев 440 грн.), которые платит государство в качестве временной меры на возмещение аренды жилья, не хватит на съем квартиры. Этих средств недостаточно даже на оплату жилищно-коммунальных услуг. Именно по причине отсутствия финансовых возможностей люди вынуждены получать социальные выплаты в Мариуполе, а жить в Донецке, Новоазовске, Тельманово и других оккупированных населенных пунктах.

Свою историю журналистам поведала одинокая пенсионерка из Донецка Лидия Ивановна. Она приезжает в Мариуполь каждый месяц. Женщина утверждает, что по-другому она не сможет выжить.

«У кого хорошая пенсия и зарплата, тем хорошо везде, а кому не за что жить, едут в Мариуполь за продуктам. У нас все очень дорого».

По словам женщины, все продукты в Донецке в 3 или 4 раза дороже, чем в Украине.

«Мы пенсии считаем 1 к 2, а продукты 1 к 3 или 1 к 4, - отмечает жительница Донецка. – Очень дорогие сыры, колбасы, мясо. Килограмм мяса стоит от 270 рублей».

По словам Лидии Ивановны, минимальная пенсия в Донецке 2100 рублей. Она получает чуть больше – 2700 рублей. «Сначала ее повысили на 10 процентов, а потом сняли и все. И никто не объяснил почему», - сказала женщина.

Дончанка уверена, что в Украине она смогла бы выжить, если бы не было АТО.

«Я бы оформила субсидию и прожила бы на эти цены. А там я одна не выжила бы с пенсией 2700 рублей, из которых 600 рублей отдаешь за коммунальные платежи однокомнатной квартиры, - говорит Лидия Ивановна. – Да, коммуналка на том же уровне в Донецке осталась, но субсидии нет. А что такое 2700? Вы представляете, что это такое при стоимости мяса 300 рублей?»

Лидия Ивановна – представитель пенсионных туристов. Это явление запрещено в Украине. Законодательно нельзя проживать в Донецке и получать пенсию в Мариуполе. Но на деле можно все. Главное разумный подход. Нужно найти жилье в приморском городе (аренда или родственники) и какое-то время пожить по данному адресу, чтобы в УТСЗН подтвердили проживание в Мариуполе.

Проверка людей, которые обратились за восстановлением социальных выплат осуществляется согласно постановлению кабинете министров Украины.

В Центральном районе города было отказано в выплатах 1763 обратившимся

«У нас есть запросы из пенсионного фонда, из фондов соцстрахования и наши непосредственные запросы для проверки фактического места проживания, поскольку сейчас без проверки все эти выплаты не назначаются, - говорит главный специалист управления труда и социальной защиты населения Центрального района Мариуполя Юлия Шестерик. - После того, как пришел запрос, наши социнспектора выходят на адрес, заявленный человеком в справке. Они проверяют есть ли он на месте. Если его не было, то оставляют ему уведомление о том, что он должен явится в трехдневный срок. Если человек не явился, значит комиссия может принять решение не назначать ему выплаты».

В частности, в Центральном районе города было отказано в выплатах 1763 обратившимся. Всего же в этом районе числится более 30 тыс. переселенцев.

До сих пор продолжают фиксироваться случаи обмана пожилых жителей Донецкой области.

«На днях к нам обратились с таким случаем, когда за деньги предлагали оформить пенсию, - рассказал Андрей Рудновский. – Сколько точно просили денег я не знаю, но случай такой был».

Чтобы побольше узнать о том, как живут пенсионные туристы и с какими трудностями сталкиваются люди, приезжающие в город из оккупированных территорий, мы отправились на мариупольский автовокзал.

Не на камеру многие жители оккупированных городов Украины признаются, что приезжают за социальными выплатами в Мариуполь. А вот говорить открыто об этом не хотят. Многие даже боятся признаться, что везут в своих тяжелых сумках. Однако, сквозь полупрозрачные пакеты видно – стиральные порошки, шампуни, памперсы.

«Я в больницу приехала», - рассказывает пенсионерка из Новоазовска Анна Дмитриевна (имя изменено – прим. авт.).

По словам женщины, хорошие специалисты из ее родного города выехали, а потому приходится ездить в Мариуполь. Дорога сложная и не дешевая. От Новоазовска до блокпоста просят 70 рублей (35 грн. по курсу «ДНР»), а от Пищевика до Мариуполя проезд стоит 50 грн. При этом около двух километров (расстояние от блокпоста «ДНР» до блокпоста Украины – прим. авт.) приходится проходить пешком. Даже в самый лютый мороз.

«А что делать? – говорит жительница Новоазовска. – Продукты везут из Украины, но продают в два раза дороже. Пенсия 2000 рублей (1000 грн. по курсу «ДНР» - прим. авт.), а за трехкомнатную квартиру нужно заплатить 1700 рублей (коммунальные услуги – прим. авт.)».

А вот жители Донецка настроены более оптимистично. Пассажирка автобуса «Мариуполь-Новотроицкое» рассказала журналистам, что ей лично в оккупированном городе живется очень хорошо.

«Тарифы на уровне 2013 года, детский садик и школа бесплатные, поборов нет», - сообщила она журналисту. Женщина отметила, что за коммунальные услуги платит по возможности, так как жизнь сейчас тяжелая.

«В Мариуполе вообще ужасно все, - говорит дончанка. – Я здесь ночевать осталась, так бабка мне газ не разрешила включить, поскольку дорого очень. Всю ночь мерзла. И это я заплатила за ночлег». Правда, женщина не уточнила, для чего именно она приезжала в ненавистный ей Мариуполь.

Что же касается дороги в Донецк, то она для многих пассажиров стала пыткой.

Стоимость проезда в Мариуполь из Донецка и обратно – около 300 грн.

«Сначала едешь до Новотроицкого, потом переходишь блокпост пешком, а там ждешь автобус, который возит по серой зоне. На Перлыне садишься уже в маршрутку на Донецк. Бывало так, что и 2 часа ее можно прождать».

Стоимость проезда в Мариуполь из Донецка и обратно – около 300 грн. Льготники на дорогу в Мариуполь тратят меньше, так как существует автобус, который везет из Донецка в Перлыну за 15 рублей (7,5 грн. по курсу «ДНР» - прим. авт.). На обратном пути таких льгот нет.

«Больше всего людей едет утром, - рассказал 0629 водитель автобуса «Мариуполь-Новотроицкое. – Основная часть пассажиров – пенсионеры».

Интересный факт – на все автобусы, которые везут к блокпостам билеты продаются только по территории Украины. Деньги за проезд по неподконтрольной территории платятся уже на месте. Исключение – дорога в Тельманово. Купить билет в этот населенный пункт можно прямо на автовокзале.

Журналисты 0629 обратились в кассу автовокзала, где подтвердили, что данный факт – правда. Пересаживаться из одного автобуса в другой нужно, но купить билет можно сразу. Стоимость билета 120 грн.

Причину этому пояснил водитель автобуса «Мариуполь-Пищевик».

«Нам удалось договориться, - рассказал водитель. – Раньше было как. Я привозил людей в Пищевик, а дальше их разбирали таксисты. В результате тот автобус уходил пустой. А потом мы договорились – я привожу, а другой автобус забирает».

О том, как именно проводится расчет с автобусом, работающем в «ДНР» водитель не знает, но, по его словам, все расчеты проводятся через автовокзал. Фактически через бухгалтерию автовокзала проводятся платежи, часть из которых в дальнейшем переводится предпринимателям, работающим на временно неподконтрольной территории. Связаться с руководством автовокзала не удалось – номер директора отключен несколько дней…

Автобус в Новотроицкое уехал, в след за ним с автовокзала выехали автобусы в Пищевик. Следующий будет только завтра. Он вновь привезет в Мариуполь жителей оккупированных территорий. Несмотря на причины, которые ведут в приморский город дончан и новоазовцев, в социальных службах уверяют – здесь в помощи не откажут никому.

«Принцип социальной работы таков, что мы никогда не откажем в помощи людям, которые в ней нуждаются. Это не зависит от того, проживают ли эти люди в Мариуполе постоянно или же вынуждены приезжать только на время», - резюмировала Надежда Астанина.

Источник 0629.