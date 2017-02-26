Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа

26.02.2017 11:38

Печально компания «Голден Деррик» многократно попадала в эпицентр внимания журналистов. Эта компания, созданная в период президентства Януковича, как предприятие с участием государства (30 процентов принадлежало государственной акционерной компании «Надра Украины») при активном участии министров правительства Азарова — Эдуарда Ставицкого и Николая Присяжнюка, в свое время получила более 30 специальных разрешений на поиск и добычу углеводородов на большинстве перспективных участков на территории Украины. Впрочем, непосредственно поиском и добычей газа и нефти на протяжении своего существования «Голден Деррик» практически не занимался. Очевидно, цель его создателей была иная — придержать перспективные активы, а затем подороже продать желающим разрабатывать запасы не на словах, а на деле.

Настоящих владельцев компании украинские журналисты установили довольно быстро. По состоянию на начало 2014 года «Голден Деррик» контролировался кипрской фирмой Hartlog Limited, которой владел венгерский адвокат Питер Паллаги, связанный с министром АПК Николаем Присяжнюком. Кроме того, директором «Голден Деррика» долгий период работал Роман Майдебура, связанный общим бизнесом с Анатолием Ставицким — отцом министра энергетики и углепрома Эдуарда Ставицкого. Подробно об этом писал ресурс «Наші гроші».

Именно благодаря такому солидному лобби компания легко получала спецразрешения на добычу полезных ископаемых в 2010-2013 годах.

В 2014 году, после смены власти в Киеве, казалось, что коррупционная схема чиновников Азарова будет ликвидирована, подобно тому, как поначалу были ликвидированы схемы другого олигарха «Семьи» — Сергея Курченко. Однако, ко всеобщему удивлению, все случилось иначе. Компания «Голден Деррик» не только до сих пор существует и владеет разрешениями, выданными благодаря беглым министрам из обоймы Януковича, но и продолжает успешно судиться с государством, блокируя украинским компаниям доступ к добыче нефти и газа.

В марте 2014 года по инициативе Генеральной прокуратуры государство в лице Государственной службы геологии и недр Украины приостановило действие большинства специальных разрешений «Голден Деррика». Однако после двух лет судебных разбирательств, в сентябре 2016 года «Голден Деррик» неожиданно вернул себе через суд право на разработку месторождений. Как сообщал ресурс Liga.netГосударственная служба геологии и недр в конце августа — начале сентября возобновила Голден Деррик действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Правда, к этому времени компанией «Голден Деррик» владел уже не Эдуард Ставицкий. В 2015 эта компания формально сменила владельца, и контроль над ней установил российский бизнес.

По информации ресурса «Экономическая правда», новым владельцем кипрской Hartlog Limited, которой принадлежит 67% компании «Голден Деррик», стали компании связанные с российским олигархом Павлом Фуксом, которого ряд СМИ называет приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В свежей публикации на этом же ресурсе рассказывается о том, как этот московский бизнесмен в настоящее скупает активы у выходцев из Партии регионов, который в свою очередь ранее получили эти активы с помощью манипуляций и коррупции.

«Газодобывающий бизнес Фукса в Украине представляет собой сборную солянку активов выходцев из Партии регионов.

По данным источников ЭП, у Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» и 51% ЧАО «Девон». У Ставицкого — 67% ООО «Голден Деррик» и 22,5% ПАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» — говорится в статье «Moscow never sleep. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру».

Таким образом получается, что окружение беглого президента Украины, которое ныне практически открыто работает на страну-агрессора, передало под контроль российского бизнеса стратегически важные активы в Украине. При этом украинское государство наблюдает за этим довольно равнодушно, хотя дело по факту идет о сдаче национальных интересов. Ведь политики из Партии регионов получили контроль над важнейшими газовыми месторождениями после прихода к власти Виктора Януковича и благодаря близости к нему. Сам Виктор Янукович, как известно, обвиняется в государственной измене. Причем, тому есть доказательство — 1 марта 2014 года Янукович официально обращался к руководству России с просьбой ввести свои войска в Украину. Таким образом выходит, что теперь газовые месторождения, присвоенные окружением государственного изменника, фактически переданы под контроль России.

Разве это не повод для немедленной реакции украинских властей и всех структур, охраняющих национальную безопасность государства?

Как пишет «Экономическая правда», скупая активы регионалов Павел Фукс преследует в основном одну цель — получить контроль над Сахалинским газовым месторождением в Харьковской области. На данный момент это крупнейшее украинское месторождение по объемам разведанных запасов газа и нефти.

Впрочем, у российского бизнесмена могут быть в Украине и другие цели. Несмотря на победу в суде, в настоящий момент компания «Голден Деррик» практически не ведет добычу полезных ископаемых в Украине и продолжает через суды блокировать все попытки передачи разрешений на добычу газа другим компаниям.

Такое поведение российского инвестора может выглядеть странным с точки зрения бизнеса. Однако оно вполне логично с точки зрения той стратегии, которую Россия проводит по отношению к Украине в целом. Ведь не секрет, что политика, которую российское руководство последовательно осуществляет в Украине уже долгое время направлена на сохранение зависимости нашей страны от закупок импортных энергоносителей.

Как известно, после начала конфликта с Россией в Украине на государственном уровне было принято решение о достижении энергетической независимости государства до 2020 года. В частности, о такой задаче неоднократно объявлял менеджмент компании «Укргаздобыча». В целом, по подсчетам специалистов, в Украине вполне достаточно собственных запасов газа для достижения этой цели. Однако история с компанией «Голден Деррик», которая попросту блокирует в судах все возможности другим хозяйственным структурам получить право на развитие месторождений и добычу ископаемых, ставит под сомнение возможность выполнения этой программы.

Еще свежи воспоминания о том, как 2013 году партии и движения, получающие поддержку из РФ, старательно блокировали начало добычи сланцевого газа на востоке Украины. Тогда в авангарде «антисланцевого» движения выступали «Украинский выбор» Виктора Медведчука и КПУ. Вполне вероятно, что логика действий российского предпринимателя Фукса, получившего контроль над «Голден Дерриком» и другими украинскими компаниями, также укладывается в эту линию.

Впрочем, как бы там ни было, непонятна причина, по которой власти Украины не препятствуют беглой коррумпированной верхушке спокойно передавать награбленное у Украины имущество под контроль России. Разговоров о коррупции Януковича, Ставицкого и Бойко в Украине было много. Вся страна прекрасно помнит «золотые батоны» и сокровища Ставицкого, показанные на всю страну.

Однако, похоже, теперь никто не собирается мешать Ставицкому и Ко сдавать «российским партнерам» то, что они успели прибрать к рукам за четыре года власти Януковича.

Очевидно, власти придется здорово потрудиться, чтобы объяснить обществу такое странное поведение.

Источник блог Дениса Казанского.