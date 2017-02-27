Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье

27.02.2017 07:25

Каждая хозяйка стремится заготовить на зиму как можно больше консервов. Салаты, соленые и маринованные овощи, варенья, повидла, компоты – кому что больше нравится. К концу октября полки кладовок и шкафчиков просто ломятся от обилия заготовок. Но на самом ли деле все они настолько полезны, каковыми их принято считать?

Польза консервов

Чтобы не говорили скептики, польза в консервированных фруктах и овощах есть.

Клетчатка

Любые растительные продукты богаты клетчаткой. Она не только не разрушается при термической обработке, но и становится намного полезнее. Под воздействием влаги и температуры пищевые волокна становятся мягче, поэтому не повреждают слизистую оболочку кишечника и желудка. При этом кетчатка сохраняет свойства очищать ЖКТ от остатков непереваренной пищи и налаживать перистальтику кишечника.

Минералы

В отличие от витаминов, минеральные вещества, в частности, кальций, магний и калий, под воздействием температур не погибают. Поэтому сохраняются даже в консервах, которые в холодное время года можно смело потреблять вместо минеральных комплексов.

Антиоксиданты

Некоторые продукты после термообработки только увеличивают свои целительные свойства. Например, в помидорах содержится антиоксидант ликопин, количество которого удваивается под воздействием высоких температур. Это вещество помогает упредить онкологические заболевания, очищает кишечник от болезнетворных бактерий и нормализует холестериновый обмен. А облепиха, морковь, перец, щавель и многие другие фрукты и овощи вмещают бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А. Он также выживает в консервах и помогает упредить сердечно-сосудистые заболевания и укрепляет иммунитет.

Витамины

Соленья, маринады и варенья витаминами, конечно же, похвастать не могут, но вот квашенные продукты – вполне. В частности, квашенная капуста содержит в несколько раз больше витамина С, чем свежая. Поэтому, ежедневно употребляя такие заготовки о поливитаминных препаратах можно забыть.

Вред консервов

Несмотря на все вышеперечисленные полезные качества, о вреде тоже забывать не стоит.

Избыточна термообработка

Излишняя усердность в приваривании и ошпаривании фруктов и овощей делают из них инертные пищевые продукты, состоящие из белков, жиров и углеводов. То есть, они дают чувство сытости, но не более того.

Обилие уксуса и соли

Пытаясь приготовить продукт, который «доживет» до следующего урожая, некоторые хозяйки не чувствуют меры в консервантах, в частности, соли и кислоте. Оба эти продукта нарушают водно-солевой обмен в организме, ухудшают работу почек и раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника.

Сахар

Консервированные сладости зачастую готовятся с большим количеством сахара – практически 1:1 с фруктами и ягодами. В готовом продукте этот углевод не настолько ярко чувствуется, однако вреда от него меньше не становится. Он все также способен привести к истончению зубной эмали, повышению уровня глюкозы в крови и набору веса.

Ботулизм

Домашние консервы являются основной причиной заражения ботулизмом. Несовершенная стерилизация банок и продуктов допускает выживание возбудителей заболевания. В результате, после попадая по крышку, бактерии лишаются доступа кислорода и вырабатывают ботулотоксины. После употребления таких консервов появляется рвота, расстройство желудка, расстройство зрения, головная боль, слабость, температура и нарушение дыхание. Если вовремя не обратиться за помощью, возникает высокая вероятность развития тяжелых осложнений вплоть до летального исхода.

Источник: medic.ua