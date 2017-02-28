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Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак
Как сообщает на своей странице в Фейсбук министр экологии Украины Остап Семерак, недавно комиссия Минприроды завершила комплексную проверку деятельности Государственной экологической инспекции Украины за период с июня 2015 года по январь 2017 года.
По результатам проверки составлены и подписаны акты проверки, которые свидетельствуют о ряде серьезных нарушений природоохранного законодательства.
«Я ознакомился с актами проверки и у меня пока что складывается впечатление, что за этот период в ГЭИ вместо того, занятия охраной окружающей среды, планомерно выстраивалась КОРРУПЦИОННАЯ ПИРАМИДА, задача которой - давление на бизнес, вымогательства и получения взяток»,- пишет министр.
Уже 21 февраля все материалы проверки будут представлены на Коллегии Минприроды и параллельно переданы в правоохранительные органы.
В то же время перед Правительством Украины будет инициировано увольнение с должности руководителя ГЭИ Заики Андрея Николаевича.
«Это моя принципиальная позиция, и я рассчитываю на поддержку Правительства, коалиции, общественности, каждого бизнесмена, которого «доила» ГЭИ и каждого гражданина, ибо от экологических проблем страдает каждый из нас.
Знаю, что просто не будет. Поскольку этот коррупционный спрут бьется в агонии, но не отступает. Сейчас будут использованы все инструменты для дискредитации нашей работы – от информационного киллерства, черного пиара до провокаций и возможных правонарушений.
Не скажу, что к этому можно привыкнуть, но за последние 10 месяцев я уже сколько всего про себя прочитал, что, думаю, и это переживем. Значит, все-таки наступаем на чьи-то больные мозоли.
И вместо выводов немного фото с «тяжкого» природоохранного жизни Госэкоинспекции Украины. Эта респектабельная яхта не в Монако, а всего лишь передвижная лаборатория Госэкоинспекции в Черном море. Правда, неизвестно сколько раз она выполняла свои прямые функции, а вот местом для релакса сильных мира сего, которые шумно там постоянно отдыхали – подтвержденный факт. Что же ребята, видно, устали «охранять окружающую среду». Иронизирую. На самом деле, это жлобство и работа для правоохранительных органов»,- заявляет Семерак.
Напомним, что в декабре прошлого года Заика, согласно процедуре, направил в Министерство экологии и природных ресурсов Украины обращение о согласовании увольнения Богдана Гнатюка с должности главы Государственной экологической инспекции в Житомирской области - главного государственного инспектора по охране окружающей среды Житомирской области. Кроме того, Заика предоставил заявление Гнатюка с просьбой его уволить.
Вместе с тем, сам Гнатюк направил в ведомство заявление с просьбой считать его заявление на увольнение не поданым и таким, что не соответствует его волеизъявлению. Также Гнатюк сообщил о злоупотреблении служебным положением Заикой поскольку, по словам Гнатюка, заявление на увольнение он написал под психологическим давление Заики.
В результате Кабмин поручил министру экологии Остапу Семераку провести служебное расследование в отношении Заики.
Это не единственный в Украине случай. Так, у мариупольской общественности возникали вопросы к главе местной эко инспекции Григорию Зубу. Азовская морская экологическая инспекция располагается в Геническе, и на ухудшение экологической ситуации в Мариуполе ведомство не реагирует. Общественность требовала отставки Григория Зуба и возвращение офиса в Мариуполь. Активисты и депутаты городского совета сообщали, что на некачественную работу руководителя экологической инспекции поступали жалобы, как от сотрудников, оставшихся в городе, так и от общественности. Депутат городского совета Максим Бородин отметил, что бездеятельность Григория Зуба привела к тому, что спецоборудование инспекции в Мариуполе не прошло госповерку. Кроме того, у общественности вызывает недоумение, почему руководитель инспекции, занимающий должность с 2011 года, до сих пор не прошел проверку согласно закону об очищении власти. При том, что проверку прошли абсолютно все ведущие специалисты и начальники отделов Азовской инспекции.
Источник mariupol.tv
Теги: Донбасс, коррупция, экология
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