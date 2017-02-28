Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО

28.02.2017 10:18

Народный депутат Украины Надежда Савченко в пятницу, 24 февраля, прибыла на территорию Донецкой народной республики. Савченко прибыла в ДНР вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, чтобы посетить пленных украинских военных.

Позже сама Савченко рассказала о своей поездке в ДНР. «Посетили две камеры, где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках», — написала Савченко.

Также было опубликовано видео, на котором Савченко в сопровождении российских журналистов в тюремных камерах общается с шестью украинскими пленными. Парламентарий спрашивает их об условиях содержания и говорит, что привезла для них посылки.

«Ребята, вы не одни. Я здесь и скоро вы будете дома», - сказала Савченко пленным, которые пожаловались на то, что боевики позволяют им смотреть по телевизору только российские новости. «Тогда ничему не верьте и смотрите лучше мультики», — посоветовала им Савченко. Кроме этого, она попросила пленных подписать документ на согласие на использование персональных данных, «чтобы сказать, что я вас здесь видела».

Также Савченко попросила украинский народ поддержать ее, как однажды украинцы уже делали это в момент, когда она находилась кремлевской тюрьме в России. Савченко также призвала лидеров «Нормандской четверки» способствовать обмену в формате «всех на всех», сразу после этого резко оборвав общение с прессой и скрывшись со словами «брифинг окончен».

В свою очередь, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что визит Савченко на территорию оккупированной Донецкой области является работой во вред Украине. «То, что она уехала к боевикам и говорит, что рискует жизнью - это лукавство. Сегодня спекулирование и игра на освобождении наших ребят ничего не изменят. Объятия, легитимизация боевиков ничего доброго депутату не приносят. Это работа в ущерб Украине», — заявил Жебривский.

Также Жебривский не исключил возможность виновности Савченко в госизмене. «Если это подтвердится, если дадут показания бойцы, этого будет достаточно, чтобы человеку объявить подозрение и привлечь к уголовной ответственности. Когда человек с передовой призывает солдат бросать позиции и идти на Киев, понятно, что здесь есть государственная измена. Надо провести следствие. Матиос должен внести в Единый реестр заявление Рычковой и провести расследование», — заявил Жебривский.

«Мы эту информацию будем проверять. Это не первое действие, которое госпожа Савченко делает вместе с Рубаном», - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Надежду Савченко в связи с ее недавним визитом в оккупированный Донецк. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. «У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать… тем более что она общалась с представителями незаконных вооруженных формирований, и мы ей будем задавать очень много вопросов», – сказал Тандит.

«К сожалению, любой такой визит превращается в манипуляцию сознанием людей. Очень деликатная тема, максимально политизирована. Нам мешают такие визиты делать все, чтобы освободить ребят», - отметил Тандит.

Внефракционный депутат Надежда Савченко вряд ли имеет какие-либо отношения со спецслужбами России, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ.

«Я лично думаю, что с таким психотипом, как Надежда Савченко, вряд ли есть возможность формализации отношений с какими бы то ни было спецслужбами. Она искренне хочет добра стране, она высокого мнения о себе, она пассионарна, но именно такой психотип может быть очень легко использован профессионалами для достижения своих целей. Я не хочу сомневаться в ее искренности, тем более, что она, очевидно, мужественный человек. Когда она говорит о том, что готова идти до конца и сражаться за то, во что верит, я ей верю», – отметил Смешко.

По его мнению, она очень амбициозна, однако не имеет необходимого политического опыта. «Амбиции должны подкрепляться амуницией, и политического опыта, житейского опыта на уровне стратегического управления страной у нее априори нет. Поэтому я исключаю то, что она может (это мое личное мнение) иметь какие-то формальные отношения со спецслужбами иностранного государства. Но то, что спецслужбы иностранного государства будут пытаться использовать ее внутри этой страны, – я этого не исключаю, и, скорее всего, по классике, это могло быть», – подчеркнул экс-глава СБУ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал пиаром поездку народного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк. «Честно, мне непонятно, о каком риске для жизни идет речь. Я на 120% уверен, что Надя получила все гарантии собственной безопасности прежде, чем туда ехать. Это, во-первых. Во-вторых, я много раз разговорил, что не верю в эффективность этой деятельности, поскольку человек, который не имеет никаких полномочий от государства, он не может никому ничего не обещать, не гарантировать. Это пиар, больше ничего я в этом не вижу», - подчеркнул Тука.

По его словам, нужно понимать, что за линией разграничения сидят далеко не дураки. «Прежде, чем ей разрешить посещение колонии, там делаются определенные действия, чтобы сделать из этого учреждения определенную такую витрину. Это пропаганда явно не на пользу Украине», - сказал Тука.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров осудил поездку нардепа Надежды Савченко в оккупированный Донецк. «Нельзя единую политику государства растягивать на куски, в том числе народному депутату. Я отношусь к таким инициативам в кавычках очень негативно», – отметил Чубаров. Он добавил, что в истории были прецеденты, когда законодательным деятелям было запрещено во время войны вступать в переговоры с представителями противника без согласования с государственной политикой, даже из самых гуманных соображений.

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев предполагает, что следующим лидером самопровозглашенной ДНР может стать нардеп Надежда Савченко. По его мнению, значительная часть живущих территории ДНР, испытывает большое недоверие к нынешнему главе сепаратистов Александру Захарченко.

«Очень скоро в Кремле примут решение о назначении вместо Захарченко человека, которому доверяют все стороны, в том числе, в Украине», - написал Афанасьев.

Именно поэтому, по его словам, новым главой ДНР станет Надежда Савченко, «поскольку, судя по ее поступкам и заявлениям, можно смело утверждать, что она уже прошла все собеседования, сначала в Москве, а потом в ЛДНР».

Самозваные власти ДНР обеспечили народному депутату Украины Надежде Савченко, которая незаконно посетила оккупированные территории Донбасса, максимальный уровень охраны. Об этом написал бывший офицер СБУ, создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в «ВКонтакте».

«Надю ждали все компетентные службы на заранее оговоренном направлении - Марьинском, - но она заехала по интимной договоренности с другого, где ее встретили люди правой руки, а точнее - аватара Захарченко, - Сани Тимофеева. Они предельно побеспокоились о сохранности леди «Си», и обеспечили ее незыблемость и безопасность в период пребывания в Донбассе», - возмущается боевик.

«Такое мы уже проходили, когда люди Ахметова встречали Юлию Тимошенко после ее назначения на пост премьер-министра после проигрыша Януковича в выборах 2004 года», - проводит он исторические параллели.

Политолог Кирилл Молчанов считает, что если Савченко вернет домой хотя бы несколько пленных, это перечеркнет все негативные нападки в ее адрес. «Я не исключаю, что в прокуратуре и СБУ это потом будет расценено, как в какой-то степени по статье о госизмене. Но если Савченко, действительно, добьется успеха и приведет хотя бы несколько пленных после этой своей поездки, то, я думаю, это перечеркнет все эти негативные нападки, которые мы наблюдаем и со стороны коллег, и депутатов, журналистов и т.д. То есть если она какой-то результат принесет, это не просто будет пиар и пустая болтовня, то, мне кажется, она может еще на этом и набрать определенные дивиденды в глазах рядовых украинцев».

Политолог Александр Кочетков заявил, что Савченко занимается самопиаром. «Она занимается самопиаром, и это совершенно очевидно, поскольку ее действия ни к каким результатам реальным не приводят. Но эти вещи невозможны без определенного взаимодействия с властью, потому что практически как можно попасть на ту территорию, минуя все эти блокпосты, не имея специального пропуска? Понятно, что ее почему-то там пропускают, а все команды формально на выдачу пропусков и разрешения на проезд выдает то самое СБУ, которое сейчас хочет у Надежды Савченко узнать, по какому праву и с какой целью она всей этой деятельностью занимается. Как-то все это странно. Руки или уши власти торчат также и в том, что эта активность Савченко проявилась именно тогда, когда были протестные акции в Киеве, а вот внимание тут же переключается на Савченко, и от протестных акций отвлекаются. Это такая технология власти – переключить внимание».

Политический аналитик Павел Нусс отметил, что канал «Россия-24» назвал самым важным политическим событием в Украине за последних три года — визит «доброй воли» Савченко в т.н. «ДНР».

«Съемочная группа российского пропагандистского канала сопровождала Савченко, и детально, конечно же, в контексте политической пропаганды России, освещает деятельность Савченко, определённо формируя позитивный образ. Конечно же, меня не удивляет лояльность российской пропагандистской машины к Савченко, но я не могу заставить себя к терпимости по отношению к украинцам, поддерживающих сепаратные переговоры члена украинского парламента Нади Савченко с российскими наёмниками, противниками и врагами Украины», - написал Нусс.

«Относительно моей оценки инициатив Нади, ещё раз выскажу свое глубокое убеждение в том, что за подрывную деятельность в интересах России и нанесение ощутимого урона украинской дипломатии, кроме всего прочего, Савченко и её политические гаранты, Тимошенко в их числе — должны понести политическую и криминальную ответственность, сложить с себя полномочия народных депутатов, по причине полной утраты легитимности их мандатов», - добавил политический аналитик.

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Источник fraza.ua