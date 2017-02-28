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Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО
Если кратко, гражданин Украины грузинского происхождения был пойман на вождении в пьяном виде, суд его вину признал, но в апелляционном суде это решение отменили, несмотря на то, что было доказано - да, действительно был пьян. И даже запись видеорегистратора есть - сидит за рулем.
В оправдательном решении апелляционного суда написано, что наш горячий кавказец находился в машине с любовницей, которая его, пьяного, привезла домой, на его же автомобиле. Однако, после того как менты остановили автомобиль, грузин успел поменяться с любовницей местами, чтобы жена из окна не раскрыла измену.
Патрульные, по версии суда, не заметили любовницу потому, что она сидела тихо, да и стекла сзади затонированы. Каково, а?
Судья даже провел следственный эксперимент у здания суда. Грузина с любовницей поместили в автомобиль, а затем с секундомером в руке наблюдали как они переползают с места на место внутри салона. Патрульный, как выяснил уважаемый суд, подходил к автомобилю 20 секунд, а грузин успел перескочить на водительское сиденье за 9 секунд. На этом основании он и был оправдан судом.
Ну это же прекрасно. А главное, жена ничего не узнала.
Другой суд, в Мариуполе, оправдал пьяного сотрудника СБУ по такой же схеме, судья объявил, что его за рулем не было - http://pauluskp.com/news/0bc1e9fc6. Правда, там даже следственный эксперимент с переползанием не проводили, да и в салоне автомобиля женщин не было, а гейскую историю любви они решили не развивать.
В том же Мариуполе менты жалуются, что оправдание пьяных водителей в судах - массовое явление.
Штраф за вождение в пьяном виде большой, да и прав лишают, но ужесточение закона приводит не к справедливому наказанию виновных, а к увеличению доходов судей. Платить им стали больше. Замкнутый круг пораженного коррупцией общества, в котором мы живем. Даже самые хорошие и справедливые законы помочь не могут. Тупик.
Вернее, гордиев узел, который, как известно, только разрубать - иного выхода нет.
Источник Архив журналиста.
Теги: Донбасс, суд, водитель, пьяный
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