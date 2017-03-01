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Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО
Журналіст та блогер Денис Казанський тонко прокоментував заяву міністра Арсена Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО.
Про це він написав у себе на сторінці у фейсбук.
"Міністр Аваков просить надзвичайні повноваження для розгону блокади ОРДЛО.
"Я звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже треба закінчувати, давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви не хочете такого закону? Такого закону немає і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є, і давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію" - каже Аваков.
Дуже шкода, що навесні 2014 року, коли в Донецьку та Луганську ще не було російських військ, а були місцеві наркомани з бітами та обрізами на барикадах з покришок та мотолоху, міністр Аваков не демонстрував такої рішочості.
Можливо тоді б зараз не було ніяких ОРДЛО, і не було б жодної потреби щось блокувати." - підсумував Казанський.
Источник newkozak
Теги: Донбасс, блокада, комментарий
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