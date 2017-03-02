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ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету
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Свіже повітря
Свіже повітря ще не шкодило ніколи і нікому. Тому прогулянки мають бути обов’язково в розпорядку дня дитини. Після навіть нетривалої прогулянки малюк буде краще їсти, спати і буде більш активним протягом дня, адже прогулянки впливають на збільшення витривалості організму.
На свіжому повітрі бажано проводити не менше 2 годин. Особливо, якщо на вулиці сонячна погода. Вітамін D, який організм отримує від сонячних променів, допомагає краще засвоюватись кальцію в організмі.
Не кутайте дитину
Слідкуйте за тим, як ви одягаєте дитину. Дуже багато батьків стараються одягти дитину тепло, щоб її, часом, десь не продуло, чи вона не пере охололо. Але якраз таке "кутання" і шкодить малюку. Адже його організм одразу буде реагувати на будь-яке холодне повітря. Дитину краще одягати трошки тепліше, ніж себе, але орієнтуватись по собі. Якщо вам тепло і ви одягаєте футболку, не варто одягати на малечу шубу.
Теги: Донбасс, здоровье, дети, иммунитет
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