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Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня
Признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Здесь два пути, один чисто политический, другой юридический, с обращением в суд. Любой вариант подъемный при наличии воли. Что это дает?
Первое, разваливаем "ЛНР" и "ДНР" изнутри. Потому как, следующим этапом, после признания внутри государства, будет признание их террористами другими странами. Далее Интерпол и розыск по всему миру. Каждый, кто мнит себя министром этих ОПГ и другие, будет стараться от них откреститься, и документы по себе изъять.
Второе, снимается вопрос о признании "государств" "ЛНР" и "ДНР".
Третье, переговоры с террористами не ведутся, значит их в переговорном процессе нет, ни в Минске, ни где угодно.
Четвертое, никаких операций делать они не смогут, в том числе и торговать, и выдавать каких либо документов, в том числе и паспортов, иначе эти документы будут говорить о причастности к террористической организации.
Пятое, Россия лишается своих марионеток и не может вести свою деятельность на неподконтрольных Украине территориях.
Шестое, уже нет армий ЛНР и ДНР, значит Украина может вести любые действия на своих территориях в борьбе с терроризмом, даже при поддержке союзников.
Седьмое, Россия уже не сможет помогать "ЛНР" и "ДНР", так будет обвинена в финансировании терроризма.
И еще много, много еще....
Самое главное все понятно, кто есть кто, и как действовать.
В результате наши территории опять наши, и граница закрыта.
Вот так я вижу АТО сегодня.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, террористы
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