Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня

05.03.2017 21:40

Признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Здесь два пути, один чисто политический, другой юридический, с обращением в суд. Любой вариант подъемный при наличии воли. Что это дает?

Первое, разваливаем "ЛНР" и "ДНР" изнутри. Потому как, следующим этапом, после признания внутри государства, будет признание их террористами другими странами. Далее Интерпол и розыск по всему миру. Каждый, кто мнит себя министром этих ОПГ и другие, будет стараться от них откреститься, и документы по себе изъять.

Второе, снимается вопрос о признании "государств" "ЛНР" и "ДНР".

Третье, переговоры с террористами не ведутся, значит их в переговорном процессе нет, ни в Минске, ни где угодно.

Четвертое, никаких операций делать они не смогут, в том числе и торговать, и выдавать каких либо документов, в том числе и паспортов, иначе эти документы будут говорить о причастности к террористической организации.

Пятое, Россия лишается своих марионеток и не может вести свою деятельность на неподконтрольных Украине территориях.

Шестое, уже нет армий ЛНР и ДНР, значит Украина может вести любые действия на своих территориях в борьбе с терроризмом, даже при поддержке союзников.

Седьмое, Россия уже не сможет помогать "ЛНР" и "ДНР", так будет обвинена в финансировании терроризма.

И еще много, много еще....

Самое главное все понятно, кто есть кто, и как действовать.

В результате наши территории опять наши, и граница закрыта.

Вот так я вижу АТО сегодня.

Источник Трибун.