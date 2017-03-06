Чому закладає ніс під час сну?

06.03.2017 08:32

Про які захворювання свідчить закладений ніс - читайте у "Країні Здоров'я"

Застуда і алергія



Якщо раптом у нічний час заклало ніс, то це може бути ознакою простудного захворювання. У цьому випадку потрібно пригадати, чи не переохолоджувався чи останнім часом організм? При позитивній відповіді потрібно прийняти зігріваючий засіб, воно допоможе позбутися від закладеності носа і запобіжить подальшому розвитку хвороби.

Також такий симптом нерідко супроводжує алергію. В цьому випадку слід прийняти протиалергічний засіб. Після цього закладеність носа більше не повинна турбувати. Крім цього, важливо знайти і позбутися від алергену, інакше ліки не зможуть допомогти, а дадуть тимчасовий ефект.





Запалення аденоїдів



У деяких випадках причиною закладеності носа є запалення аденоїдів. Якщо в дитинстві вони не були видалені, то з часом вони будуть часто давати про себе знати. Однак поспішати видаляти їх не варто, оскільки вони є показниками того, що організм людини працює правильно. В цьому випадку рекомендується скористатися краплями для носа, тоді проблеми швидко піде.





Перетискання судин



Досить частим явищем закладеності носа вважається перетискання судин. Однак це вже серйозна проблема, з нею необхідно в обов'язковому порядку звертатися до фахівця. Самостійно її не вирішити, ситуація тільки погіршиться. Про це слід пам'ятати і постаратися швидше відвідати лікаря.



Сухе повітря



Якщо в приміщенні сухе повітря, то воно може стати причиною того, чому ніс закладає вночі. У цьому випадку проблему вирішити досить просто. Так, перед сном слід провітрювати приміщення, причому робити це рекомендується в будь-який час року. Незайвим буде придбати зволожувач повітря, а якщо це не по кишені, то можна поставити біля батареї стакан з водою. Рідина буде швидко випаровуватися, зволожуючи тим самим повітря.





Викривлення перегородки носа



Якщо ніс закладає протягом тривалого часу, можливо, викривлена перегородка. У більшості випадків таке відбувається в результаті травми. Виправити це можна за допомогою пластичної хірургії. Слід записатися на прийом до хірурга, пройти обстеження і прийняти рішення зробити операцію.