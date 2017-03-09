Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают

09.03.2017 19:39

Весной боль в спине может застать внезапно и врасплох. Сквозняки, перепады температур и холод могут привести к переохлаждению и ноющим или острым болям, которые сильно сковывают движение. Как же себе помочь, если продуло спину, а под рукой нет ни таблеток, ни обезболивающих мазей.

Ванна с ромашкой и шалфеем

Прогреет застывшие мышцы, снимет спазм и воспаление теплая ванна с морской солью ромашкой и шалфеем. Эти травы за счет своего состава обладают мощным успокоительным, противовоспалительным и антимикробным действием, благодаря чему быстро избавят от боли. Заварите в трех литрах кипятка по 5 столовых ложек сушенной ромашки и шалфея, дайте настояться 20 минут, процедите и отправьте в заранее подготовленную ванну с 200 г морской соли.

Спирт и шерсть

Разотрите спину любой спиртосодержащей настойкой (лучше настойкой прополиса) или обычной водкой. Поверх укутайте поясницу шерстяным платком, шарфом или специальным согревающим поясом. Если нету шерсти, подойдет и теплая синтетика – акрил или вискоза. Растирание и укутывание разогревает кожный покров поясницы, благодаря чему усиливается приток крови к очагу воспаления, снимая болевой синдром и гипертонус мышц.

Жаренная соль

Обжарьте на сухой сковороде (или подогрейте на противене в духовке) 5 столовых ложек соли. Затем пересыпьте ее в хлопковый носок (лучше в мужской — он больше), и приложите к больному месту (обратите внимание, чтобы соль не была слишком горячей). Поверх укутайте шарфом, чтобы «грелка» держалась. Такая процедура обеспечивает длительное прогревание простывшей поясницы и расслабит затвердевшие в спазме мышцы, так как соль долго сохраняет температуру после нагревания.

Самомассаж

Ускорит выздоровление и вернет подвижность мышцам сеансы массажа. Она помогают прогреть и расслабить мышцы, снять скованность и боль. Но если рядом нет профессионального массажиста, попробуйте сделать самомассаж. Предварительно немного подогрейте оливковое масло (50 мл), добавьте в него четверть чайной ложки корицы и нанесите смесь на поясницу и крестец. Затем обхватите ладонями спину в области талии, располагая пальцы по направлению к позвоночнику. Плотными скользящими движениями проглаживайте зону поясницы сверху вниз в течение 5 минут. После массажа укутайте спину шарфом или платком и полежите около 30 минут.

Легкая гимнастика

Снять спазм мышц и острую боль помогут несложные упражнения.

«Кошечка». Встаньте на корточки, колени и ладони упираются в пол, спина ровная. На выдохе опустите голову к груди, а спину выгнете дугой и втяните живот. На вдохе голову запрокиньте назад, спина прогните вниз, живот расслабьте. В каждом положении нужно задержаться на 5 секунд. Повторите упражнение 10 раз.

«Кобра». Лягте на пол на живот, руки упираются ладонями в пол возле плеч, упор ног приходится на пальцы. На вдохе отожмитесь от пола, выпрямляя руки в локтях и прогибая спину в пояснице, бедра и таз при этом остаются на полу. Голова запрокинута назад. Застыньте в таком положении на 3 секунды, затем вернитесь в исходную позицию и повторите все еще 10 раз.

Источник: medic.ua



