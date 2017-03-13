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Як бути енергійним після безсонної ночі?
Що робити щоб бути бадьорим і жвавим - читайте у "Країні Здоров'я"
Вважається, що людині необхідний щоденний восьмигодинний сон, а щогодини недосипу на 8% знижує рівень твого настрою протягом дня.
Як знайти сили? Не намагайся повернути собі бадьорість за допомогою незліченних чашок кави. Кофеїн порушує баланс цукру в крові і до того ж має сечогінний ефект. Сил і енергії тобі додасть багатий поживними речовинами коктейль з ягід і низькокалорійного натурального йогурту.
А ось будь-яка фізична активність сприяє відновленню сил, тому що, коли ти рухаєшся, тканини твого тіла насичуються киснем. Постарайся влаштувати собі п'ятнадцятихвилинну прогулянку на свіжому повітрі перед роботою. Це додасть тобі гарного настрою, адже сонячне світло підвищує рівень серотоніну. Пий побільше води протягом дня, додаючи в неї трохи меду або настоянки женьшеню.
Теги: Донбасс, здоровье, кофеин, советы
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- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
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- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
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