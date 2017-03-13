Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?

13.03.2017 22:35

Возможно не существует никакого источника молодости, но есть верный способ заставить себя выглядеть старше. Курение добавляет годы вашим зубам, коже и волосам. Оно влияет на все, включая репродуктивную способность, сердце, легкие и кости.

Взгляните на эти фотографии. Вы можете определить, кто из этих людей — курильщик? Проверьте себя и посмотрите следующее фото.

Женщина со второй фотографии выкуривала по полпачки сигарет в течение 14 лет, а ее сестра-близнец никогда не курила. Это особенно видно по коже под глазами курящей женщины. Это один из видимых признаков, свидетельствующих о том, что побочные продукты курения наносят вред вашему внешнему виду.

Плохой тон лица

Курение постоянно лишает вашу кожу кислорода и питательных веществ. Именно поэтому у некоторых курильщиков кожа выглядит очень бледной, а у других имеет неровную окраску. Эти изменения могут начаться в молодом возрасте. И хотя у молодых людей эти изменения не так видны, у курящих людей они становятся заметными намного раньше.

Дряблость кожи

В табачном дыме содержится более 4000 химических веществ, многие из которых вызывают разрушение коллагена и эластина. Это волокна, которые придают вашей коже силу и эластичность. Курение, даже пассивное, вызывает провисание кожи и формирование глубоких морщин.

Провисание рук и груди

Курение влияет не только на внешний вид вашего лица, но и на вашу фигуру. Когда кожа теряет эластичность, некоторые части тела, включая внутренние части рук и грудь, могут стать дряблыми. Исследования определили курение как одну из главных причин провисания груди.

Морщины вокруг губ

Курение провоцирует появление, так называемых, «морщин курильщика» в области вокруг губ. Курильщики часто используют определенные мышцы вокруг губ, что способствует появлению динамических морщин.Это и потеря эластичности кожи приводит к появлению глубоких морщин вокруг губ.

Возрастные пигментные пятна

Возрастные пятна — это пятна темнее основного цвета кожи, которые появляются в основном на лице и руках. В то время, как эти пятна могут появиться у любого человека благодаря воздействую ультрафиолетовых лучей, у курильщиков намного больше шансов их получить.

Поврежденные зубы и десны

Желтые зубы — один из самых известных эффектов долгосрочного курения, но повреждения зубов на этом не заканчиваются. Люди, которые курят, имеют тенденцию к развитию заболеваний десен, постоянному неприятному запаху изо рта и другим проблемам. Курильщики в два раза чаще теряют зубы, чем некурящие люди.

Окрашенные пальцы

Некоторые люди полагают, что выглядят сексуально с сигаретой в руке, но так ли это? Обратите внимание на ногти и кожу рук курильщика. Табак может фактически окрашивать кожу рук, ногти и зубы. Хорошей новостью является то, что такие пятна на коже и ногтях чаще всего сходят после того, как человек бросает курить.

Потеря волос

И у мужчин, и у женщин, волосы с возрастом становятся тонкими, однако курение может ускорить этот процесс. Некоторые исследования говорят также о том, что курящие люди чаще теряют волосы. Исследователи из Тайваня определили курение как явный фактор риска мужского облысения у азиатских мужчин.

Катаракта

Даже глаза подвергаются действию табака. Курение повышает вероятность развития катаракты с возрастом. Если катаракта вызывает серьезные проблемы со зрением, ее лечат хирургическим вмешательством.

Псориаз

Псориаз — это хроническое заболевание, которое чаще всего приводит к образованию толстых чешуйчатых пятен на коже, чаще всего на коленях, локтях, волосистой части головы, руках, ногах или спине. Пятна могут быть белого, красного или серебристого цвета. Недавние исследования показали, что курение увеличивает риск развития псориаза.

Морщины вокруг глаз

Со временем у всех людей появляются морщины вокруг глаз, но эти морщины развиваются гораздо раньше у курильщиков. Дым от сигарет вынуждает курильщика щуриться, что и провоцирует появление морщин. Между тем, химикаты от вдыхаемого табака вызывают повреждения внутренних структур кожи и кровеносных сосудов вокруг глаз.

Как отказ от курения повлияет на ваш внешний вид

Отказ от курения улучшит вашу внешность. Когда поток крови улучшается, ваша кровь начинает получать больше кислорода и питательных веществ. Это поможет вам улучшить цвет лица. Пятна от курения на пальцах и ногтях исчезнут. Вы даже можете заметить, что ваши зубы становятся белее.

Источник: http://medic.ua



