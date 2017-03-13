Главная / Новости / Статьи / Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной
13.03.2017 07:50
16-летний Александр скончался вчера вечером на улице
Сын Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной, – передает "Лайф".
Как рассказали представители продюсера "Ласкового мая", 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.
По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ.
Андрей Разин также разместил на своей странице в "Инстаграме" последнее фото с сыном.
Как сообщила ранее певица Наталья Грозовская, 16-летний Александр умер от сердечного приступа.
Теги: Донбасс, сын, Андрей Разин, сердечный приступ, Ласковый май
Читайте также:
- В Донбассе уволят милиционеров, "убивших" женщину вымогательством
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын
- Ужасная новость: боевики «ДНР» прислали матери голову сына
- Жена скандального политика Маркова находится в реанимации после четвёртых родов
- Константин Стогний нашёл сына в племени моту
- В Горловке у молодежи появился свой парламент
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого20:05
- Военные объяснили, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. ВИДЕО19:15
- Спортсменки, активистки и просто красавицы: в Мариупольском порту прошла традиционная женская спартакиада18:30
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Во Франции возник скандал из-за Турции07:35
- Шахтер увеличил отрыв от Динамо до 16 очков (ВИДЕО)07:25
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС07:03
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы22:00
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"