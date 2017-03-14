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6 признаков, что ваш ребенок перегружен
Родители хотят, чтобы их малыш был как можно более развит и занимался максимально полезными занятиями, которые «обязательно пригодятся ему в жизни». Поэтому часто день ребёнка расписан буквально по часам: уроки в школе или садике, а после – танцы, пение, английский, бассейн, карате и еще миллион полезных занятий.
Но все хорошо в меру. Даже взрослому человеку не под силу заниматься и преуспевать в нескольких направлениях одновременно. Что уж говорить о детях, которые требуют намного больше времени на отдых для нормального развития и роста. Как же понять, что чадо не выдерживает навязанных ему ритмов?
Изменился режим сна
Присмотритесь к тому, как ребенок ведет себя перед сном. Если он отправляется в кровать вовремя, или даже раньше, но подолгу ворочается и не может уснуть, а во сне периодически разговаривает, пора принимать меры. Насторожиться стоит и если у малыша вдруг появилось желание спать днем, хотя раньше он этого не делал. Все это говорит о перегрузке нервной системы и невозможности расслабиться.
Нарушение аппетита и веса
Заметив, что ребенок стал есть больше либо вовсе отказывается от еды, срочно сокращайте количество занятий минимум вдвое. О неладном заявят и резкое снижение или набор веса. Все это является признаком хронической усталости, которая может привести к развитию депрессии.
Часто болеет
Чрезмерные перегрузки и переживания из-за завышенных требований родителей негативно сказываются на иммунитете и состоянии вегетативной нервной. Поэтому все чаще его будут мучить насморк, кашель, повышаться температура, а также могут появиться головные боли и скачки давления.
Рассеянность
У мозга тоже есть свой дневной лимит, и, если он иссякает, это сказывается на мыслительной активности. Ежедневные же перегрузки вовсе могут сказаться на состоянии памяти и умении концентрироваться. Обратите внимание на поведение ребенка: постоянные поиски «потерявшихся» вещей, отрешенность и ухудшение успеваемости являются громким признаком того, что с некоторыми занятиями и тренировками пора попрощаться.
Изменения поведения
Капризы, раздражительность, чрезмерная активность, а также апатия и вялость – все это не выдумки «разбалованного» чада, а явный признак, что он физически и эмоционально истощен. Именно таким поведением организм ребенка защищается от переутомления и перегрузок.
Синяки под глазами
Нарушения нервной системы часто первым выдает лицо – появляются синяки под глазами, уголки губ опускаются, глаза становятся мутными или красными. Не стоит сразу ругать ребенка, что он много времени проводит за компьютером. Для начала, пересмотрите его ежедневный график и вычеркните оттуда лишние кружки и секции, иначе немного позже придется заняться лечением чада от нервного срыва или депрессии.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, ребенок, психология, усталость
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