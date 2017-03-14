Все рубрики раздела
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
Ожог дома: как себе помочь?
В быту можно получить какую-угодно травму. Наиболее распространенная из них, особенно среди любительниц провести время у плиты – ожог. Как помочь себе при легких термических ожогах? Следуйте нашей инструкции.
1. Поместите обожженное место под струю холодной воды на 10-15 минут. Вода снизит температуру и последствия ожога после быстрого охлаждения не будут заметны, то есть на его месте не останется волдыря или шрама.
2. Тщательно промойте место ожога водой с мылом. Это поможет избежать попадания инфекции в ранку.
3. Не заклеивайте ожог пластырем, иначе ожог будет заживать долго и постоянно будет подвергаться травмированию при смене повязки.
4. Нанесите на ожог специальную мазь от ожогов, например, на основе алоэ или пантенола. Эти средства укорят регенерацию тканей и, соответственно, процесс заживления.
5. Покройте место ожога «дышащей» бинтовой повязкой и меняйте ее раз в день. Это защищит ранку от попадания инфекции и лишнего травмирования.
6. При сильной боли примите обезболивающий препарат, например, на основе парацетамола или ибупрофена. Эти средства снимут боль и окажут легкий противовоспалительный эффект.
7. Если боль не проходит в течение дня или на месте ожога появился волдырь, обратитесь к доктору. Возможно, в ранку попала инфекция, поэтому есть вероятность, что врач назначит антибиотик. Кроме того, в появившемся волдыре может возникнуть нагноение, поэтому доктор порекомендует его удалить и продезинфицировать ожог.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, ожоги, помощь, советы
- 17-летний мариуполец спас из огня старушку и женщину с ребенком
- "Братская" страна снова нам навязывает помощь
- На отставку Азарова Россия отвечает отменой финансовой помощи Украине (ВИДЕО)
- Донецкие медики будут спасать россиян-погорельцев
- Россия прекращает поставлять помощь для восстановления оккупированного Донбасса
- Будни «лнр»: ловили «укропскую ДРГ», а нарвались на шайку грабителей из Всевеликого Войска Донского, - ИС21:50
- СММ ОБСЄ лише спостерігає, як рашисти накривають Авдіївку - волонтер20:53
- На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта20:15
- Нож, балаклава, пистолет: как развлекаются «милиционеры лнр», - ИС20:00
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса19:50
- Разгон блокады: первые подробности и задержания19:23
- Тайная жизнь Лугандона18:15
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук16:40
- Бійці АТО відтіснили ворога від Авдіївки і створити там буферну зону15:10
- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- «Жива бібліотека» стартувала у Рівному08:20
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март07:48
- Сделано в Китае: как разбился аттракцион с людьми – видео07:30
- Кількасот кілограмів гнилої риби виловили у столичних водоймах07:12
- Порошенко пропонує зайнятись особами, які мають декілька громадянств07:05
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- От львовского мусора пострадала международная трасса22:10
- Будни «лнр»: ловили «укропскую ДРГ», а нарвались на шайку грабителей из Всевеликого Войска Донского, - ИС21:50
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого