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1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся
В Международный день солидарности трудящихся на Крещатике собирают 50-тысячный марш людей труда и пенсионеров. Призвал украинцев выйти и защитить свои трудовые права лидер Социал-демократической партии (СДП) и Представитель профсоюзов в Парламенте Сергей Каплин. На Марш трудящихся приглашают коллективы, которые борются за свои рабочие места, выбивают долги по зарплате, студентов, пенсионеров, а также ожидают на демонстрации и украинских левых.
«1 Мая мы собираем многотысячную демонстрацию. Это день, когда мы должны сказать свое «нет» уничтожению заводов и фабрик, незаконным увольнениям, замораживанию зарплат, пенсий, нечеловеческим условиям труда. День, когда мы должны сказать, что не МВФы должны диктовать, как нам жить, а простые люди, которые живут в этой стране. И не коррумпированные парламентские партии, которые продали Украину олигархам. В этот праздник мы выйдем, чтобы поставить власти четкие требования простых людей. Минимальная зарплата должна регулярно пересматриваться и индексироваться, минимальная пенсия должна вырасти до 3200 гривен – наш законопроект уже ждет голосования. Украинцы категорически против повышения пенсионного возраста, налогообложения пенсий, и не позволят ставить бедных людей перед выбором – пенсия или работа. У нас большинство населения не может позволить себе заплатить коммуналку с этими драконовскими тарифами и они должны выйти на улицу и еще раз заявить об этом социальном геноциде. Отдельно, мы категорически против снятия моратория на продажу украинских земель», - заявил лидер СДП Сергей Каплин.
Социал-демократы вместе с профсоюзами хотят разрушить стереотип, что 1 мая – исключительно советская традиция. В мире праздник отмечают в 142 странах и там в этот день на улицы выходят многотысячные демонстрации.
«Некоторые призывают отменить и запретить День труда, однако нам в первую очередь надо запретить в этой стране рабство и безработицу. Мы собираем этот Марш, чтобы получить достойный Трудовой кодекс, который будет защищать работников, а не работодателей. Мы будем добиваться права бороться за нормальные человеческие условия забастовками. Вместе с профсоюзами мы уже также разработали документ, который позволит законно и правильно бастовать всем, даже транспортникам. Этот день празднуют во всех социал-демократических странах мира. Например, в «социальном раю» Европы – Швеции, где профсоюзы диктуют власти повестку дня, уборщица зарабатывает 40 тысяч гривен, а врач – 150 тысяч, при этом съемная квартира стоит – 11 тысяч на наши деньги. Если мы хотим жить так - мы не должны молчать и сидеть дома. 1 мая нас должно быть много, чтобы нас услышали», - добавил представитель Федерации профсоюзов в ВР Сергей Каплин.
Участники Марша трудящихся собираются в 10 утра, планируют пройти по Крещатику, а на Европейской площади объявят свои требования и проголосуют план борьбы за простых людей.
Касательно участия в Марше трудящихся, а также по организационным вопросам обращайтесь в оргкомитет:
Тел.: (098)721-09-05, e-mail: [email protected]
Теги: Украина, демонстрация, 1 мая, Крещатик
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