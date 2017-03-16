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Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога
Народна мудрість каже, що бутерброд завжди падає маслом донизу. А ось ще одна: якщо таки впав маслом догори – хутко піднімайте та їжте, адже те, що швидко підняли, не вважається таким, що впало.
Свою думку про "правило 5 секунд" виклав професор-мікробіолог із Астонського університету Ентоні Хілтон, пише life.pravda.com.ua зі ссилкою на The Independent.
"Їсти їжу, яка кілька секунд полежала на підлозі – це ніколи не може бути абсолютно позбавлене ризику. Звісно, їжу, на якій видно бруд, не треба їсти, але якщо очевидних забруднень на ній нема, наука вважає, що на їжу навряд чи потрапили шкідливі бактерії від кількасекундного перебування на підлозі всередині приміщення", - поділився Хілтон.
"Я не кажу, що мікроби не можуть перейти з підлоги на їжу… Наші дослідження показують, що природа поверхні підлоги, тип їжі, яка впала на підлогу і тривалість часу, який вона провела на цій підлозі – все це може впливати на кількість (мікробів), що можуть на неї перейти", - вточнив професор.
Тим часом опитування, проведене в Британії, показало, що 79% не гребують смаколиками, які впали на підлогу.
Але, далеко не всі колеги Хілтона з ним згодні. Нагадаємо, кілька років тому, відповідаючи на таке ж питання, група науковців порадила провести експеримент із цукровою пудрою - впустити в неї скибку хліба, а тоді уявити, що пудра, якa неодмінно пристане до нього - це мікроби.
Теги: Донбасс, здоровье, советы, микробиолог
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