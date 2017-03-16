Как приучить себя к раннему подъему?

16.03.2017 22:18

Преимущества раннего подъема очевидны. Правильный режим - это не только полезно для здоровья, но еще и существенно влияет на нашу продуктивность и качество жизни. Но, если человек привык поздно вставать и даже мысль о раннем пробуждении причиняет страдания, очень сложно перестроить свой жизненный график. Миф о «жаворонках» и «совах» ничем не подтвержден, но многих людей заставил отпустить контроль над своим режимом сна. Тем не менее, не все потеряно – всегда можно взять себя в руки и перестроить свой режим сна. В этой статье вы найдете практические советы, которые помогут привыкнуть к раннему подъему.

Ранний отбой.

Как бы банально это ни звучало, но для того, чтобы раньше встать без страданий, необходимо просто рано уснуть. Дело в том, что наш организм устроен особенным образом. Есть определенные процессы, которые протекают каждый час. Таким образом, в нашем организме начинает активно вырабатываться мелатонин (гормон сна), начиная с 21-22 часов, и его максимальная концентрация наблюдается до 2 часов ночи. Если упустить этот период, то даже 10-ти часов сна не будет достаточно для полноценного отдыха. Наоборот, те люди, которые уже спят в 22 часа, и делают это в благоприятных условиях, высыпаются даже за 5-6 часов. Как научиться рано ложиться – это отдельная тема, требующая детального изучения.

Но, рассмотрим несколько ключевых советов:

Во-первых, необходимо прекращать активную деятельность за 2 часа до предполагаемого отбоя. Например, если вы хотите лечь спать в 22:00, то уже в 20:00 вам необходимо отключить свой мозг от активной деятельности и начать отдыхать, мысленно настраиваясь на сон.

Во-вторых, следует создать максимально благоприятные условия для быстрого засыпания. В спальне должна быть кромешная тьма – это залог активной выработки мелатонина. Во-вторых, следует сделать воздух прохладным и увлажненным. Ну и конечно же, следует позаботиться о комфортном месте для сна.

Если день был переполнен стрессом и переживаниями, необходимо снять напряжение с помощью расслабляющих упражнений, медитации, или теплой ванны.

В том случае, если никак не удается успокоиться, можно принять за час до сна успокоительные отвары трав. Например, очень эффективна смесь из мяты, мелиссы и валерианы. В крайнем случае можно принимать мелатонин в таблетках, но только по разрешению лечащего врача и не длительно.

Легкий стресс и никакого кофе!

Большинство людей после пробуждения первым делом отправляются на кухню и автоматически включают кофеварку или поджигают газ под чайником, чтобы заварить себе кофе и хоть как-то реанимировать свой организм. Но, на самом деле это плохая привычка – постоянная стимуляция нервной системы приводит к тому, что без «допинга» она не может работать на максимуме.

У нашего организма есть своя «методика» активизации всех процессов. Это выработка кортизола и адреналина! Поэтому, небольшой стресс в утренние часы поможет вам проснуться без проблем и чувствовать себя бодрыми. Во-первых, установите на будильник бодрящую мелодию – это будет первый стресс. Во-вторых – отправьтесь в контрастный душ за дополнительной «порцией» адреналина и кортизола.

Комфортный подъем.

Для того, чтобы выработать привычку раннего подъема, необходимо позаботиться о том, чтобы наш организм «полюбил» это. Чтобы организму было легко перестроиться и принять новую привычку, необходимо сделать все для того, чтобы ранний подъем был комфортным.

Подумайте над тем, как вам бы хотелось бы начинать каждый свой день. Запланируйте что-то очень приятное и радостное для вас. Например, если вы читаете интересную книгу, подключите свою силу воли для того, чтобы остановиться на самом интригующем месте и оставить закладку. Пообещайте себе, что вы прочтете следующую главу когда встанете рано утром. Это работает. Вы можете найти такой способ сделать утро приятным, который подойдет именно вам.

Продержитесь неделю.

Часто можно встретить информацию о том, что для формирования привычки необходимо трудиться 21 день. Но, с ранним подъемом дела обстоят немного иначе – уже спустя неделю вы обнаружите, что ваш организм начинает отключаться намного раньше. Поэтому, вам будет проще чувствовать себя выспавшимися, и автоматически станете просыпаться в определенное время. В дальнейшем вам необходимо будет просто поддерживать сформированный режим. Это означает, что следует просыпаться и рано ложиться даже в выходные дни! Возможно, сначала вам это покажется сложным, но в процессе тренировок вы осознаете, что такой режим гораздо комфортнее.

Как видите, перестроить свой организм на новый режим, вполне возможно, и при желании даже не сложно. Буквально за неделю тренировок можно изменить свой режим сна, а вместе с ним и улучшить качество своей жизни!

Светлана, www.vitamarg.com