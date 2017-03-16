Все рубрики раздела
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето
Скоро на свежий воздух! Лучики солнца, свежий запах природы, ветер в волосах... что же может быть лучше? Но есть и кое-какие неприятности.
С пикника или похода можно запросто возвратиться с клещами, пишет tutkryto.
Если Вы проводите много времени на открытом воздухе, важно знать, как защитить себя от клещей. Они не только противные, но также могут переносить смертельные заболевания. В следующий раз, когда Вы решите насладиться природой, обязательно вспомните об этом трюке!
Все, что нужно для этого трюка - валик и эфирное масло! Просто возьмите с собой этот валик, и когда в следующий раз решите пойти в поход или просто поработать во дворе - раскатайте его по всей одежде, и Вы точно будете удивлены результатами!
Добавьте немного эфирного масла на валик даже в том случае, если решите просто покататься на велосипеде. Распыление эфирного масла на одежду и растирание его на коже поможет отпугнуть клещей, который решать приблизиться к Вам. Более того, этот трюк поможет справиться с комарами и мошками.
Здесь представлены пять лучших эфирных масел, которыми Вы можете воспользоваться.
Лаванда - самое удивительно то, что мы обожаем запах лаванды, но клещи его терпеть не могут. Более того, это относится также и к мошкам, и к комарам.
41855
Мята Болотная - это эфирное масло является токсичным для насекомых, и является эффективным природным репеллентом!
Лимонник - масло лимонника получается из тропического растения лимонник, известного как »Cymbopogon». Оно обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты от блох и клещей.
Эвкалипт - эвкалиптовое масло может быть использовано самостоятельно или в комбинации с маслом лимонника для сдерживания любых насекомых.
Лимон - эфирное масло лимона содержит соединение, известное как »limolene». Эта смесь считается особенно эффективным во время борьбы против блох и других насекомых.
Обязательно посмотрите это видео, чтобы узнать подробности этого метода
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, клещ, советы, Пикник
- Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко20:55
- В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"18:45
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Джули Плек рассказала об альтернативной концовке "Дневников вампира"21:25
- В МИД Украины отреагировали на новую резолюцию Европарламента21:10
- Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко20:55
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно20:20
- The Guardian назвала место будущих похорон королевы Британии20:00
- В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі19:45
- Вулкан Этна ранил 10 человек19:35
- Никакой политики: «Оппоблок» сделал громкое заявление19:15
- Песков: «О сделке России и США по Крыму не может идти и речи»18:55
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича