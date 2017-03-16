Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето

16.03.2017 20:48

Скоро на свежий воздух! Лучики солнца, свежий запах природы, ветер в волосах... что же может быть лучше? Но есть и кое-какие неприятности.

С пикника или похода можно запросто возвратиться с клещами, пишет tutkryto.

Если Вы проводите много времени на открытом воздухе, важно знать, как защитить себя от клещей. Они не только противные, но также могут переносить смертельные заболевания. В следующий раз, когда Вы решите насладиться природой, обязательно вспомните об этом трюке!

Все, что нужно для этого трюка - валик и эфирное масло! Просто возьмите с собой этот валик, и когда в следующий раз решите пойти в поход или просто поработать во дворе - раскатайте его по всей одежде, и Вы точно будете удивлены результатами!

Добавьте немного эфирного масла на валик даже в том случае, если решите просто покататься на велосипеде. Распыление эфирного масла на одежду и растирание его на коже поможет отпугнуть клещей, который решать приблизиться к Вам. Более того, этот трюк поможет справиться с комарами и мошками.

Здесь представлены пять лучших эфирных масел, которыми Вы можете воспользоваться.

Лаванда - самое удивительно то, что мы обожаем запах лаванды, но клещи его терпеть не могут. Более того, это относится также и к мошкам, и к комарам.

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Мята Болотная - это эфирное масло является токсичным для насекомых, и является эффективным природным репеллентом!

Лимонник - масло лимонника получается из тропического растения лимонник, известного как »Cymbopogon». Оно обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты от блох и клещей.

Эвкалипт - эвкалиптовое масло может быть использовано самостоятельно или в комбинации с маслом лимонника для сдерживания любых насекомых.

Лимон - эфирное масло лимона содержит соединение, известное как »limolene». Эта смесь считается особенно эффективным во время борьбы против блох и других насекомых.

Обязательно посмотрите это видео, чтобы узнать подробности этого метода

Источник: from-ua.com