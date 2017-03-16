Способы улучшить плохую память

16.03.2017 21:48

С некоторых пор вы стали замечать, что память подводит? Поначалу - совсем немного, но с каждым днем, месяцем или годом тревожные симптомы все заметнее? Не стоит сразу бежать за таблетками в аптеку или набрасывать себе список укрепляющих препаратов. В таких делах любая система процедур начинается с правильной диагностики.

Попытайтесь найти причину. Разумеется, никто не говорит, что вам нужно это сделать самостоятельно. Сходите к специалистам и пройдите обследование. А потом уже можно выбирать и способы ее лечения, как традиционными, так и народными методами.

Недостаточная способность запоминать что-либо, сама по себе, не болезнь. Но, может быть и симптомом чего-то очень опасного или серьезного. Не будем сразу о страшных вещах, но эндокринную систему на правильность функционирования необходимо проверить. Как вы понимаете, тут одним лишь пополнением витаминного баланса не обойтись.

Если дойдет до использования фармацевтических препаратов, рекомендации на эту тему вам даст врач. А какие же можно использовать средства, доступные в домашних условиях, и способные обеспечить нужный результат?

Дома рекомендуется употреблять побольше чеснока, а также - различных пчелиных продуктов. В том числе - маточного молочка. Очень ценными компонентами станут горький шоколад и грецкие орехи. Разумеется, в терапевтических дозах, а не «сколько влезет».

Есть еще множество биологически активных добавок, ассортимент которых постоянно пополняется. Однако тут рекомендуется демонстрировать разумный подход и не пытаться укрепляющими средствами пользоваться как лекарственными.

Но самым действенным методом будет тренировка памяти. Не только разумный рацион и правильный образ жизни определяет состояние тех или иных органов. Многие из них можно и нужно тренировать, делая это регулярно. Память в данном списке - не исключение. Более того, она нуждается в постоянных нагрузках. Не только для поддержания ее качественного тонуса, но и дальнейшего развития возможностей. Человеческий мозг - это такой орган, который способен развиваться всю жизнь.

Способов тренировки памяти очень много. Вы можете больше читать, увлечься искусством, историей или детективными произведениями. Есть множество любителей решать логические или математические задачи, а также - учить наизусть целые поэмы любимых сочинителей. Однако самым практичным и универсальным способом тренировки памяти может стать изучение иностранных языков. В современном мире это не только занимательное, но и прибыльное занятие. Изучив хотя бы один иностранный язык, вы, автоматически, решаете сразу несколько задач.

Тренируете свою память, получаете доступ к обширному пласту информации, в которой вам что-то да пригодится, либо в повседневной жизни, либо в трудовой деятельности. Это могут быть как научные статьи, так и кулинарные рецепты других народов. Кроме того, вы, автоматически, повышаете свою стоимость - как профессионала на рынке труда. Единственное, что необходимо осознавать — в таком деле нужно усидчивость. Да и некоторое количество времени придется выделять на подобные занятия, забирая его у других видов деятельности. Но, результат того стоит.

Светлана, www.vitamarg.com