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Язык тела: как понять, что вам врут?
Хотели бы иметь супер способность, которая бы позволила понять, о чем думает человек? Определить, говорят ли вам правду? Это не так уж сложно на самом деле, если знать, куда смотреть.
Люди — загадочные существа. В то время, как одним из наших инстинктов является понимание других людей, мы не всегда делаем правильные выводы из того, что мы видим и слышим.
Легче всего понять, говорят ли вам правду, можно, изучая язык тела других людей. Верьте или нет, но невербальное общение составляет примерно 80-90% при любом контакте с другими людьми.
Это происходит на бессознательном уровне с каждым из нас. Именно поэтому, «прочитать» другого человека не составит труда для вас, если вы будете знать, как изучать других людей.
Глаза
Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. Именно поэтому мы говорим: «Посмотри мне в глаза и скажи правду». Говорить неправду, глядя в глаза достаточно трудно, поэтому человек, говорящий неправду, будет избегать прямого контакта «Глаза в глаза». Он будет смотреть в сторону или «сквозь» вас, но не в глаза.
Слишком частый контакт глаза в глаза также может быть признаком лжи в том случае, если человек пытается сделать так, чтобы вы подумали, что вам говорят правду.
Осанка
Мало кому известно, но сутулость может быть признаком того, что человек лжет. Говоря правду, люди стараются выпрямить спину, потому что они уверены в своих словах. С другой стороны, плохая осанка может говорить о низкой самооценке собеседника или проблемах со спиной.
Объект между вами
Не имеет значения, что это за объект: чашка кофе, книга, стул, стол или что-нибудь другое. Если вы заметили, что собеседник ставит предмет между собой и вами, это подсознательная попытка защитить себя.
Ваш собеседник создает своеобразный «барьер», дающий им чувство безопасности. Конечно, это происходит на бессознательном уровне, поэтому лжец делает это неосознанно.
Слишком много деталей
Иногда лжец может скомпрометировать себя слишком большим количеством деталей у своих историй. Например, ваш собеседник редко делится с вами своими планами, а в этот раз подробно расписал, что и как он собирается делать.
Возможно в этом описании будет слишком много бесполезных подробностей, моментов, которые обычно ваш собеседник не отмечает.
Слова и язык тела не совпадают
Если кто-то лжет, он прекрасно понимает, что должен контролировать свои движения. Однако это не так просто сделать на самом деле. Когда общаетесь с человеком, обратите внимание на то, насколько синхронизированы его движения со словами. Если движения покажутся вам неестественными, ломаными или наигранными, возможно вам говорят неправду.
Вербальные и невербальные паузы
Лжецы много думают, когда говорят неправду. Ведь им нужно просчитывать каждое свое слово и улавливать вашу реакцию, понимать ее продумывать дальнейший план действий. Для того, чтобы у них это получилось, они могут делать много вербальных пауз или их тело может указать, что им неудобно и они подбирают слова.
Человек также может принимать неестественные позы, применять непривычные речевые обороты и замирать в середине предложения.
Теги: Донбасс, психология, ложь
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