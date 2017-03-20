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Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?

20.03.2017 07:50
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Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?

Є три чудо -рецепти для відновлення волосся. Детальніше у "Країні Здоров'я"

 

Засіб для всіх типів волосся

Яйце - один з найефективніших засобів для лікування волосся. Залежно від довжини і густоти волосся, візьміть одне або два яйця. Збийте їх до появи піни, і нанесіть на чисте вологе волосся і шкіру голови. Через 20-30 хвилин змийте яйце прохолодною водою (занадто тепла або гаряча вода призведе до того, що яйце «звариться» на волоссі, і його буде важко вичесати ). Деякі використовують яйце замість шампуню - принаймні, час від часу. Це може бути дуже корисно для сухого або нормального волосся, але жирному волоссю яйце не зможе замінити шампунь - воно не видалить шар себума, який утворюється біля коріння волосся.

Засіб для тьмяного волосся

Продукти для укладання і забруднене повітря часто призводять до того, що на волоссі утворюється плівка, яка позбавляє волосся вологи і блиску. Кисломолочні продукти допоможуть впоратися з цією проблемою.

Візьміть півчашки сметани або простого йогурту і нанесіть на вологе волосся. Через 20 хвилин змийте маску теплою, а потім прохолодною водою. Після цього помийте волосся м'яким шампунем. Цю процедуру рекомендується проводити кожного тижня; скоро волосся стане гладким, блискучим, і сильнішим.

Засіб проти свербіння шкіри голови

Візьміть 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку, 2 столових ложки оливкової олії, і 2 столових ложки води. Змішайте інгредієнти і легкими масажними рухами нанесіть суміш на шкіру голови. Змийте через 20 хвилин, потім помийте голову шампунем для сухого волосся.

Це засіб підійде тим, у кого шкіра голови свербить і лущиться в результаті впливу стресу, погоди, та інших факторів. Якщо свербіж довго не проходить, варто звернутися до лікаря - можливо, він є ознакою якого-небудь захворювання.



Теги: Донбасс, помощь, волосы, советы
 
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