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Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК створює виборчий штаб для підготовки до виборів, оскільки єдина можливість навести порядок в країні - це зміна влади. Про це народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Сергій Льовочкін заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". Він зазначив, що партія готує консолідацію ідеологічно близьких політичних сил і рухів, еліт Південного Сходу і Центру країни. Політик упевнений, що сьогодні в першу чергу потрібно зняти блокаду, знайти формулу мирного розв'язання кризи, і відновити економіку.
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК створює виборчий штаб для підготовки до виборів. Не хочу прогнозувати, які вибори будуть раніше, але ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК братиме участь і в місцевих виборах в Донбасі, і в парламентських, кандидат від ОБ буде брати участь у виборах президента України», - сказав Сергій Льовочкін.За його словами, навколо партії почався процес консолідації опозиційних політичних сил.
Він також спростував чутки про розкол в партії. «Чутки про те, що в ОПОЗИЦІЙНОМУ БЛОЦІ щось не так, розпускалися завжди. Влада навіть знаходить слабких в наших рядах, і примушує або мотивує їх виходити з фракції. Але від цього ми стаємо тільки сильнішими», - зазначив політик.
За словами народного депутата, кризова ситуація в Україні підштовхнула ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК до створення виборчого штабу. «Сьогодні ж українській владі потрібно знаходити рішення як швидше зняти блокаду, знайти формулу мирного розв'язання кризи, припинити війну. Українці з кожним днем живуть гірше, економіка України продовжує руйнуватися, люди на територіях конфлікту страждають все більше і більше, гинуть військові. І ми всі разом далі і далі від мети - мирного врегулювання конфлікту і повернення територій. Ми як опозиція вважаємо, що єдина можливість навести порядок в країні - це зміна влади», - сказав Сергій Льовочкін.
Теги: выборы, Сергей Левочкин, Оппозиционный блок
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