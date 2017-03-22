Все рубрики раздела
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети
Моё мнение по поводу блокады
Ещё наши предки осаждали замки, чтобы взять их без разрушений. Сейчас все "пАтриоты" завопили: блокада противозаконна!
1. У нас так называемое "АТО". По закону АТО проводится в здании, части территории и т. д. Сообщает http://viche.net.ua
Для проведения АТО есть методические рекомендации. В них есть пункты по плану действий, их последовательность и т. д. Одно из основных действий - отключение от электричества, газоснабжения, водоснабжения.
2. Проведение переговоров при наличии заложников. Допустим, есть заложники. При переговорах возможно передавать еду и воду в обмен на заложников, для уменьшения потерь среди заложников.
3. Ни одно государство не ведет переговоры с террористами, тем более если условия террористов угрожают национальной безопасности целого государства.
Что же происходит у нас?
- Меняют Конституцию Украины под террористов!
- Поставляют газ, свет, воду БЕСПЛАТНО!
- Делают добрые жесты, выпуская террористов!
- Налаживают торговые отношения!
- Хотят ввести в ВР депутатов от террористов (мало было партии регионов)!
Мне тяжелее говорить о блокаде, чем вам, у меня родители там, родственники, друзья. Но блокада необходима!
Николай Цукур
Источник ironargument.blogspot.
Теги: Донбасс, закон, блокада, патриоты
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович
- Порошенко запустил систему электронных закупок на Донбассе
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- В наступающем году за парты сядут первоклассники-транссексуалы
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Крымчане сейчас платят за свечи больше, чем раньше за электричество
- В Горловке отстреливают людей и прикапывают в ближайшей посадке09:04
- Мариупольчанка взяла "в заложники" многоквартирный дом 07:40
- Осужден мужчина, который во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей06:54
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- "Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса20:53
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- В Горловке отстреливают людей и прикапывают в ближайшей посадке09:04
- Неоформленных на работу украинцев обяжут платить взносы08:49
- Сбербанк заявил, что не уходит из Украины08:30
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских солдат07:57
- Мариупольчанка взяла "в заложники" многоквартирный дом 07:40
- Удвоить ВВП за десять лет - такую цель поставил Китай к 2020 году07:20
- Осужден мужчина, который во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей06:54
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым22:20
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки