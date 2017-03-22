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Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети

22.03.2017 08:13
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Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети

Моё мнение по поводу блокады
Ещё наши предки осаждали замки, чтобы взять их без разрушений. Сейчас все "пАтриоты" завопили: блокада противозаконна!

1. У нас так называемое "АТО". По закону АТО проводится в здании, части территории и т. д. Сообщает http://viche.net.ua

Для проведения АТО есть методические рекомендации. В них есть пункты по плану действий, их последовательность и т. д. Одно из основных действий - отключение от электричества, газоснабжения, водоснабжения.

2. Проведение переговоров при наличии заложников. Допустим, есть заложники. При переговорах возможно передавать еду и воду в обмен на заложников, для уменьшения потерь среди заложников.

3. Ни одно государство не ведет переговоры с террористами, тем более если условия террористов угрожают национальной безопасности целого государства.

Что же происходит у нас?

- Меняют Конституцию Украины под террористов!
- Поставляют газ, свет, воду БЕСПЛАТНО!
- Делают добрые жесты, выпуская террористов!
- Налаживают торговые отношения!
- Хотят ввести в ВР депутатов от террористов (мало было партии регионов)!

Мне тяжелее говорить о блокаде, чем вам, у меня родители там, родственники, друзья. Но блокада необходима!

Николай Цукур
Источник ironargument.blogspot.



Теги: Донбасс, закон, блокада, патриоты
 
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