О реимбурсации замолвите слово…

23.03.2017 07:30

16 марта Кабинет министров Украины принял проект об обеспечении доступности лекарственных средств. Согласно новому документу, с 1 апреля в Украине заработает программа реимбурсации - полной или частичной компенсации стоимости лекарственных средств для граждан. «Участие аптек в программе возмещения будет добровольным», - подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Охватит сердечников, диабетиков, астматиков…

Реимбурсация будет покрывать потребности людей, которым необходимы лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы.

Чтобы получить бесплатные лекарства по новой системе, пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу за рецептом на бланке формы №1. Следует знать, что рецепт будет действовать 30 календарных дней с момента его выписки.

После этого пациент с рецептом обращается в аптеку, где ему предлагают лекарство, стоимость которого полностью или частично покрывает государство. То есть, человек сам принимает для себя решение брать бесплатное лекарство, предлагаемое государством или взять более дорогое, но при этом доплатить разницу аптеке. Рецепт отдаётся аптеке, в которой покупался препарат. Перечень аптек, в которых можно получать бесплатное лекарство, будет определяться местными властями. В каждом городе и отдельных районах будет разный список аптек. Министерство здравоохранения заявляет, что на обеспечение населения бесплатными лекарствами из госбюджета 2017 года выделено 500 млн гривен. Эти деньги будут переданы в местные бюджеты, которые и будут возмещать стоимость предоставленных населению лекарств аптекам.

Как отмечает Минздрав, в Украине стоимость медикаментов не соответствует уровню дохода населения, а в ряде случаев цены на лекарства превышают стоимость таких же препаратов в соседних странах Европы. Поэтому с помощью программы реимбурсации Минздрав планирует защитить население от необоснованно высоких цен на медикаменты.

Такая же система предоставления бесплатных лекарств работает в Польше, Чехии, Латвии, Венгрии и Словакии.

«Подводные камни»

По словам главы Общественного совета МОЗ Украины Максима Ионова, новшество таит в себе некие «подводные камни», которые могут оказаться опасными. «Опасность этого новшества в том, что государство будет возмещать затраты на лекарства некачественные или с низкой стоимостью. Не исключено, что это будут и генерики - более дешёвые аналоги лекарств. При этом особой разницы в стоимости лекарств и генериков может не быть. Ведь за расчёт стоимости берётся действующее вещество. Но качество препаратов очень важно. Пациенты, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень чувствительны к качеству. Вопрос в том, кто будет контролировать процесс реимбурсации», - сказал эксперт, добавив, что список заболеваний, «претендующих» на участие в новой программе, выглядит странно.

«Например, в список заболеваний, на лечение которых государство выделило деньги, включили диабет 2-го типа, который является сопутствующим заболеванием, а не инсулинозависимым. Это странно, я думаю, что инсулинозависимым диабетикам госпомощь нужна не меньше, ведь это более сложная форма диабета… Я не мог поверить ушам своим, когда узнал, что МОЗ отказывается финансировать препараты против онкологии. Где люди возьмут деньги на лечение? Сделать акцент на ранней диагностике, может, и правильно, но как же те, у кого тяжёлая стадия заболевания? Их оставят умирать?», - недоумевает врач.

При этом Максим Ионов считает, что программа реимбурсации - идея хорошая: «Если эта система заработает правильно, без искажений, то пациентам станет легче. Ведь новшество предотвратит злоупотребления врачей, а список потребности регионов в медпрепаратах будет формироваться, исходя из количества пациентов, находящихся на учёте в местных поликлиниках, а не по требованию МОЗ, который не знает ситуацию на местах».

По мнению директора Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимира Руденко, 500 миллионов, выделенных на реимбурсацию, может оказаться недостаточно.

«По самым скромным оценкам аналитических компаний, потребуется минимум 900-950 млн гривен. А по факту реализации в 2016 и 2015 годах необходимо 1,3-1,5 млрд гривен. В правительстве говорят, что бюджет увеличат, но может сложиться, как и в предыдущие разы. Непонятен порядок формирования цен: как реализовывать лекарства, которые не войдут в перечень Минздрава. В Министерстве поняли, что рынок взбудоражен и учтут ошибки - компенсация будет на те лекарства, которые государство может гарантировать», - рассуждает эксперт.

К тому же, участие аптек в программе реимбурсации - добровольное, поэтому получить бесплатное лекарство можно будет далеко не в каждой аптеке

«Доступные лекарства» - дубль три

Ввести компенсацию стоимости лекарств в Украине ранее пытались дважды: в 2012 году для гипертоников и в 2014-м для диабетиков.

«То, что хорошо в Германии, Голландии, Чехии, Турции и во многих других странах, в нашей стране превращается в стандартный механизм создания проблем, которые потом необходимо решать с различными контролирующими органами, - рассказал юрист Алексей Овсиенко. - К примеру, за пилотный проект «Гипертония» многие из участников так и не получили компенсацию, а проект «Инсулины» пытались реализовать во время валютной нестабильности и прочих потрясений. Сам по себе процесс возмещения стоимости медпрепаратов очень прост, но в Украине он превращается в конфликт интересов на многих уровнях. Судите сами. Упаковка выписанного лекарства стоит, например, 100 гривен, референтная цена на него, установленная государством, - 90 гривен. В аптеке, при предъявлении рецепта, пациент оплачивает всего лишь разницу в 10 гривен, а аптека по тому же рецепту получает 90 гривен из государственного бюджета. Но дело в том, что аптека должна отдать лекарство уже сегодня, а получить за него львиную долю стоимости в отдалённые и неопределённые сроки. Я считаю, что успешность программы напрямую зависит от того, найдёт ли государство действенные методы компенсации стоимости лекарств аптекам, и как быстро это будет происходить».

Ульяна Супрун уверена: ошибки прошлого учтены и не повторятся. «Механизм получения денег аптеками из бюджетов будет похож на механизм, который уже применялся в Украине несколько лет назад, когда в стране действовала похожая программа для пациентов с гипертонической болезнью. Но тогда были существенные задержки с получением денег, поскольку средства поступали в аптеки непосредственно из госбюджета. Теперь мы деньги спустили на уровень области, а из области - на районы. То есть деньги будут ближе к аптекам, что позволит распределять их максимально оперативно каждый месяц…Аптеки будут заинтересованы в участии в этой программе, поскольку это обеспечит им гарантированный поток пациентов. Потребители ведь часто будут покупать и другие необходимые им лекарства в этой же аптеке», - отметила Супрун.

Марина ЛИТВИНОВА.