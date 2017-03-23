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Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?
Все болезни от нервов – эту народную мудрость знают все. Но далеко не все верят, что стрессы и переживания могут «ударить» по ногам. А ведь могут, и это называется синдром беспокойных ног. Что это за болезнь, как ее вычислить и лечить? Давайте разбираться.
Признаки и симптомы
Синдром не щадит никого – от него одинаково могут страдать мужчины, женщины, дети и взрослые, однако в 80% случаев заболевания затрагивает людей именно среднего возраста.
Это неврологическое заболевания не укладывает в постель, не ограничивает в движениях, но никогда не дает о себе забыть. В спокойном состоянии (например, во сне или при сидении) в ногах появляются неприятные и ничем необъяснимые ощущения, избавиться от которых можно только походив или просто подвигав ими. В результате это приводит к нарушениям сна, хронической усталости, снижению концентрации внимания. Помимо этого, в ногах появляется тяжесть, беспокоит зуд, «мурашки» и ощущение, будто под кожей что-то ползает.
В зависимости от тяжести заболевания, симптомы могут быть легкими, еле уловимыми, или сильными, когда терпеть и игнорировать их не получается.
Почему ноги становятся беспокойными?
О сих пор ученым не удалось точно установить, что конкретно провоцирует синдром беспокойных ног. Существуют версии, что он появляется в результате сосудистых или нервных нарушений в ногах или провоцируются нарушениями химических процессов в мозге, в частности нарушение проведения импульсов по дофаминергическим путям головного мозга, контролирующим произвольные движения. Это и приводит к повышенной потребности выполнения движений ногами. Однако ни одна из этих причин пока не нашла подтверждения и заболевание продолжает тщательно изучаться.
В любом случае, если болезнь возникает сама по себе, симптомы проявляются внезапно. Вторичный же СБН может развиться в результате уже имеющего заболевания, в частности анемии, поражении нервов верхних и нижних конечностей, варикоза, невралгии или депрессии.
По мнению ученых, факторами риска развития синдрома является наследственность и частые стрессы, переутомления и нарушения нервной системы.
Лечение синдрома
Поскольку до сих пор нет достоверного объяснения развитию СНБ, лечения первичного синдрома также не существует – все методы направлены только на облегчение симптомов. В первую очередь врач настоятельно порекомендует отказаться от употребления спиртного и курения, ежедневно выполнять упражнения для укрепления мышц ног, а также спать порядка 7-9 часов ночью, а днем не спать вовсе. Помимо этого, устранят неприятные ощущения травяные ванны, в частности с лавандой и ромашкой, массаж и теплые компрессы в области голеней.
Если симптомы синдрома появляются чаще трех раз в неделю, ко всему вышеперечисленному врач добавит медикаментозное лечение. В него обычно входят препараты для повышения уровня гормона дофамина, седативные и противосудорожные средства, а также так называемые альфа-2 агонисты, стимулирующие рецепторы мозга.
Чтобы ноги не беспокоили
В первую очередь для профилактики синдрома беспокойных ног необходимо регулярно заниматься спортом или хотя бы делать легкую утреннюю зарядку и по часу в день совершать пешие прогулки. Также старайтесь подолгу не засиживаться, а если работа не позволяет надолго уйти от машины или компьютера, каждые два часа делайте легкую разминку и растяжку: приседания, подъемы на носки и наклоны. Не забывайте и о правильном питании – пища должна быть богата витамина и микроэлементами, которые поддерживают сердечно-сосудистую и нервную системы.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, здоровье, ноги
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