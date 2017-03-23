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Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки
Они смотрятся потрясающе, но даже если вы надеваете их редко, они могут нанести вред вашему организму.
Если вы когда-либо носили обувь на высоких каблуках, вы знаете, насколько неудобно и болезненно это может быть. Несмотря на то, что сегодня спортивная обувь становится все более популярной, мы все равно носим высокие каблуки. Однако такой вид обуви может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Можно представить ноги как фундамент дома, любые изменения могут повлиять на все строение. Так и с ногами, высокие каблуки переносит ваш вес к носкам, что заставляет ваши колени и бедра сместиться вперед, а спину прогнуться назад для равновесия. Обувь на высоком каблуке способна повлиять на вашу осанку, походку и даже позвоночник.
Как высокие каблуки влияют на ваше тело?
Ноги
Высокие каблуки не позволяют вашей ступне функционировать должным образом. Такая обувь может спровоцировать развитие заболеваний суставов, способствовать образованию выпирающих косточек на ногах и вросших ногтей.
Ахиллесово сухожилие
Ежедневное ношение высоких каблуков может фактически сократить мышцу, соединяющую лодыжку с мышцами икр. Это может затруднить ваше движение, даже если вы идете босиком.
Колени
Поскольку высокие каблуки смещают ваш вес к носкам, ваши колени смещаются вперед, чтобы удержать равновесие, получая таким образом большую нагрузку. Поскольку ваши суставы неправильно совмещены, со временем у вас может развиться артрит в коленях, который в сложных случаях требует хирургического вмешательства.
Бедра
Как и ваши колени, ваши бедра смещаются вперед для равновесия. Это изменение может привести к возникновению боли во внутренней части бедер, в области ягодиц и паха. Ваши бедра также контролируют всю вашу осанку, поэтому, когда они выходят из строя, страдает весь ваш позвоночник. Ношение высоких каблуков может даже вызывать боль в шее.
Спина
Изменение положения тела и осанки со временем могут вызвать хронические боли в спине, спазмы, и в конечном итоге, артрит.
Частота имеет значение (но не так сильно, как вы думаете)
Эти проблемы более или менее распространены в зависимости от того, как часто вы носите каблуки. Последствия зависят от многих факторов, но те женщины, которые носят каблуки часто, чаще страдают от долгосрочных последствий, чем те, которые надевают такую обувь время от времени.
4 способа снизить вред от ношения высоких каблуков
1. Носите невысокий каблук
Как вы, вероятно, догадались, чем выше каблук, тем больше рисков для вашего здоровья. Специалисты рекомендуют надевать каблуки не выше 5 сантиметров. Следует также отдать предпочтение туфлям на устойчивом удобном каблуке.
2. Откажитесь от узкой обуви
Широкие удобные туфли намного менее травмоопасны, чем те, которые сжимают вашу ногу. Более узкие туфли могут вызывать защемление нервов между костями стопы.
3. Носите каблуки разной высоты
Специалисты рекомендуют носить обувь на каблуках разной высоты. Ношение каблуков одной высоты сжимает ахиллесово сухожилие. Регулярная смена высоты каблука позволяет растягивать сухожилие.
4. Не носите каблуки дольше трех часов подряд
Если ваша работа подразумевает дресс-код, включающий каблуки, вы можете приехать на работу в удобной обуви и надеть каблуки уже по приезду. Не забывайте также делать перерывы в ношении каблуков каждые три часа.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, здоровье, каблук, советы
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