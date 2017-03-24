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Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память
Здоровое правильное питание способно снизить риск развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. До конца неизвестно, могут ли продукты предотвратить развитие болезни Альцгеймера, однако некоторые из них могут защитить и сохранить вашу память.
Эти 9 продуктов полезны не только для здоровья тела, но и для здоровья мозга.
Масло
Продукты на основе растительного или арахисового масла содержат большое количество витамина Е. Этот витамин конечно же можно получить в виде добавок, однако исследования показали, что полезнее для организма является прием именно натуральных продуктов, содержащих витамин.
Мощный антиоксидант, витамин Е помогает защитить нейроны и нервные клетки. При болезни Альцгеймера нейроны в определенных частях мозга начинают отмирать, что приводит к значительному ухудшению когнитивных функций.
Рыба
Лосось, макрель, тунец и другие виды рыбы богаты омега-3 кислотами. Омега-3 играют важную роль в нормальном функционировании нейронов головного мозга.
Зеленые листовые овощи
Капуста, шпинат, брокколи и другие зеленые овощи являются хорошим источником фолиевой кислоты и витамина Е.
Например, одна чашка сырого шпината содержит 15% от требуемой ежедневной нормы витамина Е.
Как именно фолиевая кислота защищает мозг, остается неизвестным. Возможно это происходит из-за снижения аминокислоты гомоцистеина. Высокий уровень этой аминокислоты может вызывать гибель нервных клеток в головном мозге.
Высокие уровни гомоцистеина также связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Авокадо
Авокадо также является богатым источником витамина Е. Проведенные исследования показали, что продукты с большим содержанием витамина Е могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Семечки
Семена подсолнечника также содержат большое количество витамина Е. В 30 граммах сухих жареных семян подсолнечника содержится 30% рекомендуемой суточной нормы витамина.
Арахис и арахисовое масло
Хотя оба эти продукта содержат большое количество жира, и арахис, и арахисовое масло являются источником здоровых жиров. Они также богаты витамином Е.
Оба продукта помогают сохранить здоровье сердца и мозга. Другими продуктами с похожими свойствами являются фундук и миндаль.
Красное вино
Исследования показали, что люди, которые употребляют умеренное количество красного вина и других видов алкоголя, имеют пониженные риски развития болезни Альцгеймера. Следует, конечно, не забывать о том, что пользу для здоровья несет только умеренное употребление алкоголя.
Ягоды
Последние исследования обнаружили, что такие ягоды, как: черника и клубника помогают остановить возрастное снижение когнитивных способностей. Это происходит благодаря тому, что ягоды помогают избавиться от белков, связанных с потерей памяти.
Цельные зерна
Богатые клетчаткой цельные зерна являются неотъемлемой частью средиземноморской диеты, включающей также фрукты, овощи, орехи, семена, оливковое масло и вино.
Исследования показали, что эта диета помогает замедлить когнитивные нарушения, которые могут быть симптомами болезни Альцгеймера.
Этот тип диеты также помогает уменьшить воспалительные процессы, снизить кровяное давление, а также сохранить здоровье мозга и сердца.
Источник: http://medic.ua
Теги: Донбасс, память, болезнь Альцгеймера, продукты
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