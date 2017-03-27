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8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык
Заметили что-нибудь необычное на языке? Пятна, налет, необычный цвет? На самом деле ваш язык может рассказать многое о вашем здоровье.
Клубнично-красный цвет языка
Это может говорить о том, что у вас авитаминоз. Гладкая ярко-красная поверхность языка встречается у людей с дефицитом железа и витамина В12. Дело в том, что витамин В12 и железо необходимы для сосочков слизистой оболочки языка. В случае недостатка необходимых веществ сосочки атрофируются, а язык становится гладким и меняет цвет.
В тяжелых случаях потеря сосочков слизистой языка может привести к возникновению боли при приеме горячей пищи или напитков. Вегетарианцы часто имеют склонность к этой проблеме из-за отказа от мяса. Поэтому, если вы – вегетарианец, вам следует задуматься о том, чтобы принимать специальные добавки с содержанием В12 и железа.
Заметный недостаток витаминов также может быть связан с аутоиммунными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, из-за которых желудок не способен усваивать нужные витамины.
Коричневый или черный налет на языке
Чаще всего наличие такого налета на языке говорит о недостаточной гигиене ротовой полости.
Это может выглядеть неприятно, однако врачи уверены в том, что такой налет не является серьезным поводом для беспокойства.
Такой налет может стать благоприятным местом для роста бактерий. В этом случае у человека может наблюдаться неприятный запах изо рта. Такой налет также может быть вызван курением или чрезмерным употреблением кофе.
Чаще всего регулярный уход за языком с помощью специального скребка – это все, что требуется.
Творожистый налет на языке
Это может говорить о наличии в организме дрожжевой инфекции. Белый неоднородный творожистый налет может быть вызван дрожжеподобными грибками из рода Candida, проще говоря, молочницей.
Такое состояние часто связывают с приемом антибиотиков. Дело в том, что антибиотики уничтожают и естественные бактерии, живущие в вашем организме. Это может привести к резкому росту грибка.
Молочница во рту может вызывать нарушения вкуса или даже болевые ощущения. Чаще всего это состояние встречается у детей младшего возраста, людей с аутоиммунными заболеваниями или диабетом, а также у больных после химиотерапии и людей преклонного возраста.
Морщины и трещины на языке
Удивительно, но такое явление появляется, как правило, с возрастом. Как правило, морщинки и трещинке на языке совершенно безвредны, однако они могут возникать в случае недостаточной гигиены языка, что может привести к возникновению инфекции.
Если трещины на языке сопровождаются болевыми ощущениями, неприятным запахом изо рта или чувством жжения – это повод обратиться к врачу. Некоторые зубные протезы также могут стать причиной образования морщин и трещин на языке.
Небольшие белые участки на языке
Наличие белых пятен на языке – показатель избыточного роста клеток. Часто такое явление язвочками, которые иногда образуются на языке и исчезают в течение нескольких недель. Эти уплотнения или язвы не проходят.
Рак языка – не самая распространенная форма рака, чаще всего связанная с курением. Однако даже если вы не курите, при появлении образований на языке срочно обратитесь к врачу. Как правило, рак языка не болит на ранних стадиях, поэтому обратиться к специалисту необходимо даже, если вас ничего не беспокоит.
Ощущение жжения на языке
Такие ощущения чаще всего говорят или о неправильном подборе зубной пасты, или о периоде постменопаузы. Если при этом нет никаких видимых изменений, а язык выглядит обычно, возможно виноваты ваши гормоны. Хотя такой симптом может появиться у каждого, женщины страдают от него в 7 раз чаще, чем мужчины.
В некоторых случаях жжение может стать последствием аллергической реакции на зубную пасту. Ингредиент лауретсульфат натия или SLS, который делает пасту пенистой, может вызывать покалывания языка. Это может случиться даже с теми людьми, которые пользуются одной и той же пастой и не ощущали дискомфорта ранее. Переход на пасту без содержания SLS может решить проблему.
Болезненные язвочки на языке
Многие люди сталкивались с этим явлением. Небольшие болезненные язвочки на языке или щеках, которые, как правило сохраняют свою болезненность в течение 4-5 дней, а затем исчезают. Люди, часто испытывающие стресс, часто страдают от этого симптома. Дело в том, что во время стресса ваш иммунитет падает, открывая ваш организм для болезни.
Если такая язвочка не последствие герпеса, она абсолютно безболезненна и безопасна.
Источник: http://medic.ua
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, язык
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