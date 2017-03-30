Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!

30.03.2017 08:35

Наверняка в косметичке каждой женщины есть одно или два косметических средства, которыми она уже давно не пользуется, но выбросить их не поднимается рука.

Но всем нам известно, что у каждого продукта, пищевого, медицинского или косметического, есть свой срок действия. Можно ли использовать косметику после того, как заканчивается ее срок годности и когда пора выбрасывать старые косметические средства?

Когда пора выбрасывать тушь для ресниц?

Средства для макияжа глаз особенно уязвимы для бактерий, поэтому ревизию косметички следует начать именно с осмотра туши для ресниц.

Риски для здоровья: Благодаря своей консистенции, тушь – идеальная среда для активного роста бактерий. Поэтому, каждый раз, когда вы используете тушь для ресниц, вы рискуете подхватить неприятную инфекцию.

Когда пора выбрасывать? Среди всех косметических продуктов, тушь имеет один из самых коротких сроков годности – порядка двух-трех месяцев. Карандаш для глаз имеет более долгий срок годности – около года. Однако безопаснее всего будет немного затачивать карандаш после каждого его использования.

Когда пора выбрасывать мочалку?

Так как мочалка находится не на виду, мысли о том, когда же ее пора поменять, приходят нечасто. Но приходят.

Риски для здоровья: Постоянно влажная среда – идеальное место для жизни бактерий. И это касается не только обычных мочалок, но и мочалок из люфы. Использование старой мочалки может стать причиной развития кожных заболеваний и даже акне.

Когда пора выбрасывать? Как только вы заметили, что ваша мочалка изменила форму, цвет или структуру – выбросьте ее. Для того, чтобы продлить срок годности мочалки, тщательно промывайте и высушивайте ее после каждого использования.

Когда пора выбрасывать блеск для губ?

Особенно тщательно нужно следить за сроком годности тех блесков для губ, которые наносятся пальцами.

Риски для здоровья: Герпес – это один из самых известных рисков для здоровья, связанных со средствами для ухода за губами. Если у вас обостряется герпес, вам следует сразу же избавиться от любой косметики для губ, которую вы использовали в период болезни.

Когда пора выбрасывать? Как и тушь для ресниц, блеск для губ имеет недолгий срок годности: порядка шести месяцев. Но если вы заметили, что ваш блеск странно пахнет или выглядит, его следует немедленно выбросить. Помады и карандаши для губ можно использовать не дольше года. А чтобы продлить жизнь любимого средства, не давайте пользоваться им другим людям.

Когда пора выбрасывать одноразовую бритву?

Если вы пользуетесь одноразовыми бритвами или бритвами со съемными картриджами, следует помнить о том, что они не только тупятся со временем, но и становятся разносчиком бактерий.

Риски для здоровья: Красная сыпь на коже после бритья – один из побочных эффектов использования старой бритвы. Более того, вы имеете большой шанс порезаться старым тупым лезвием.

Когда пора выбрасывать? Бритвы следует менять раз в одну-две недели, в зависимости от того, как вы их храните. Если вы заметили следы ржавчины на лезвии, его нужно заменить. Чтобы продлить срок годности бритвы, следует вытирать ее насухо после каждого использования.

Когда пора выбрасывать тональный крем?

Качественный тональный крем – удовольствие не из дешевых. К счастью, срок годности этих средств достаточно долгий.

Риски для здоровья: По мере того, как вы пользуетесь своим тональным кремом, в нем живут и размножаются различные микроорганизмы. В ходе проведенных исследований в старых тональных кремах были обнаружены следы стафилококка и стрептококка, оба из которых, как известно, вызывают серьезные инфекционные заболевания.

Когда пора выбрасывать? Срок годности тонального крема колеблется от шести месяцев до года. Однако если вы заметили, что тональный крем расслоился, загустел или, наоборот, стал более жидким, его следует немедленно выбросить. Чтобы продлить срок хранения тонального крема, мойте руки перед его использованием или используйте чистый спонж для его нанесения. Кроме того, обязательно храните его в сухом прохладном месте, не в ванной комнате.

Когда пора выбрасывать крем от загара?

Солнцезащитный крем спасает вашу кожу не только от чрезмерного загара, но и от преждевременного старения и увядания. Только если у вашего защитного крема не истек срок годности.

Риски для здоровья: Крем от загара теряет свои защитные свойства, как только истекает его срок годности. Зато он приобретает новые свойства и может стать причиной кожных заболеваний и даже развития рака.

Когда пора выбрасывать? На упаковке большинства солнцезащитных кремов указан срок годности, который может варьироваться в зависимости от ингредиентов, входящих в состав средства. После того, как срок годности крема закончился, его нужно обязательно заменить. Продлить жизнь солнцезащитному крему можно, соблюдая рекомендованные условия хранения средства.

Когда пора выбрасывать лак для ногтей?

Независимо от того, насколько сильно вам нравится ваш лак для ногтей, вам следует помнить о том, что здоровье ваших рук важнее любимого цвета.

Риски для здоровья: средства для ухода за ногтями с истекшим сроком годности могут стать причиной бактериальных и грибковых инфекций, поэтому обращайте внимание на срок годности вашего лака для ногтей, а также на его консистенцию. Если лак расслоился, использовать его нельзя.

Когда пора выбрасывать? Большинство лаков можно хранить в течение 1 года. Для того, чтобы лак не испортился раньше времени, необходимо хранить тюбики плотно закрытыми, в сухом, прохладном месте.

Источник: http://medic.ua