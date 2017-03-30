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Оборотная сторона долгожданной весны
Наконец-то мы её дождались! Прекрасную, цветущую, согревающую землю первым солнечным теплом и заполняющую всё вокруг чудным ароматом, от которого сладко кружится голова, и становится радостно на душе. Весна…
Однако, для многих это прекрасное время года означает, что наступила пора неприятностей, связанных с аллергией. И таких несчастных с каждым годом становится всё больше.
О том, от чего бывает весенняя аллергия, каковы её симптомы, и как с ней бороться, «Донбассу» рассказала мариупольский врач-аллерголог Тамара ПОДОПРИГОРА.
- Залог здоровья - здоровый образ жизни, -
уверена Тамара ПОДОПРИГОРА.
Пора цветения - пора поллиноза
- Тамара Алексеевна, то, что весной можно наблюдать обострение аллергии, связано с цветением растений?
- Аллергеном, как правило, является пыльца распускающихся весной растений - деревьев, кустарников, трав. Пыльца попадает в нос, и иммунная система воспринимает её как чужеродное вещество. Поскольку вещество чужеродное, против него вырабатываются антитела. Работает тот же механизм, что и в случае с вирусами, бактериями и прочими микробами. В крови при этом начинает вырабатываться особое химическое вещество - гистамин, вызывающее основные симптомы аллергии: насморк, заложенность носа, кашель, чихание, слезотечение, тёмные круги под глазами и прочее...
- Какие растения чаще всего вызывают весеннюю аллергию?
- Аллергическая реакция на пыльцу (поллиноз) возникает, как правило, на пыльцу тех растений, которые опыляются ветром. В результате мельчайшие частицы пыльцы разносятся на большие расстояния, попадая в наши дома, оседая на волосах и одежде.
Кого-то мучает аллергия на берёзу, кого-то - на тополь или сирень, кого-то - на дубы, ясени, клёны. Растений, пыльца которых является сильным аллергеном, достаточно много. В тёплые и сухие ветреные дни пыльца, распространяясь по воздуху, делает жизнь аллергиков невыносимой.
Важно не бездействовать
- Сезонная аллергия на пыльцу может спровоцировать осложнения здоровья?
- Аллергия на пыльцу может вызывать серьёзные нарушения в деятельности организма - расстройство нервной системы, развитие бронхиальной астмы, появление крапивницы, обострение аллергического дерматита или отёк Квинке.
Лечение аллергии сложное, оно связано с точным определением аллергена и постепенным выведением его из организма. Только врач способен оценить, какое лечение необходимо конкретному человеку, поэтому посетить специалиста при любом проявлении аллергии просто необходимо.
Врач-аллерголог назначит необходимые препараты, снижающие уровень гистамина в крови, тем самым уменьшая остроту проявления реакции и снижая возможные риски. Эти лекарства нужно обязательно принимать, иногда их приём является единственным способом избежать осложнений. Начинать лечение надо за две недели до начала цветения растений. В борьбе с этим заболеванием важно не бездействовать.
- Можно как-то помочь себе, не прибегая к медикаментозным методам? Есть возможность предотвратить обострение весенней аллергии?
- Да, в случае с аллергией на пыльцу можно с уверенностью сказать, что её легче предупредить, чем лечить. Часто для этого достаточно просто изменить свой образ жизни на период цветения растений, вызывающих аллергическую реакцию.
Лучше всего поможет радикальный метод - уехать в другой регион и пробыть там до тех пор, пока аллерген не отцветёт. Но на вещи надо смотреть реально: этот метод не подходит подавляющему большинству.
Из доступных методов могу порекомендовать следующие:
- Можно затянуть все окна в доме марлей и как можно чаще смачивать её водой. Кроме того, надо увлажнять занавески, поставить в жилище ёмкости с водой, использовать очиститель воздуха с увлажнителем.
- Возвращаясь домой с улицы, надо принимать душ и обязательно промывать волосы.
- Четвероногих членов семьи (если таковые имеются) надо купать после каждой прогулки. Гулять лучше после дождя или даже во время дождя, когда большая часть пыльцы прибита к земле.
- Необходимо ежедневно делать влажную уборку в доме, регулярно пылесосить пол, ковры, шторы и все поверхности матраса. Постельное бельё, одеяла и мягкие игрушки следует периодически стирать.
- Шерстяные одеяла и пуховые одеяла, перьевые подушки нужно заменить на изделия из синтетических тканей. В идеале желательно убрать из своего дома картины, ковры, изделия из шерсти и меха и не использовать тяжёлые ткани для штор и занавесок.
Виновата цивилизация
- Если верить статистике, каждые десять лет в мире становится вдвое больше больных аллергией. По вашему мнению, что является причинно этого?
- Предположений того, почему это происходит, очень много. Одна из самых популярных - гигиеническая. Мы победили множество инфекций, количество антигенов уменьшилось. Это привело к тому, что иммунная система ослабела, она «бездельничает» и переключается на аллергическую реакцию. Улучшение условий жизни, меньшее соприкосновение с естественной средой обитания сказываются на развитии аллергии. Жители городов, имеющие одного ребёнка, проживающие в комфортных условиях, страдают аллергией чаще, чем многодетные семьи, проживающие в сельской местности.
Кроме того, у людей изменился характер питания. В обиход вошли так называемые облегчённые продукты с маргарином вместо масла, консервантами и другими искусственными добавками, а также генетически изменённые продукты.
Отмечу и широкое применение антибиотиков у маленьких детей. Доказано, что если в первые два года жизни ребёнок более двух-трёх раз получал лечение антибиотиками, то вероятность аллергического заболевания у него резко повышается.
- Что можно сказать о наследственности? Передаётся ли заболевание от больной матери или отца ребёнку?
- По наследству передаётся не сама аллергия, а предрасположенность к её появлению. Вероятность появления аллергии у ребёнка составляет около 30 процентов, если аллергией страдает один из родителей, и порядка 70 процентов - если оба. При этом по наследству не передаётся склонность к определённой форме аллергии и чувствительность к конкретным аллергенам. Если, например, мама страдает аллергическим ринитом, вызываемым пыльцой какого-то конкретного растения, то у ребёнка аллергия может оказаться пищевой, на какой-нибудь продукт и проявляться в сильной кожной реакции.
Необходимо укреплять иммунитет
- Каковы будут ваши рекомендации нашим читателям, не желающим стать жертвами аллергического заболевания?
- Обострению и проявлению симптомов аллергических заболеваний способствует усталость, частое недосыпание, вредные привычки. Необходимо укреплять иммунитет - заниматься спортом, чаще гулять на свежем воздухе, закаляться, организовать сбалансированное питание. Всё это улучшит общее состояние здоровья и поможет защититься от патогенных микроорганизмов.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото автора.
Теги: Донбасс, аллергия, весна
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