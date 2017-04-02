Все рубрики раздела
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО
Луганчанин Денис Денищенко рассказал о том, как так называемый "русский мир" пришел с войной в его родной мирный город.
Тогда гражданский активист и бизнесмен не смог оставаться в стороне, и как мог вместе с другими патриотами боролся с оккупацией Луганска и заболеванием "русская весна", которое стремительно поражало областной центр.
Нынешний директор Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности ЛОГА Денис Денищенко откровенно поведал о страшных событиях весны 2014 года.
"Патриотов у которых горячие сердца в Луганской и Донецкой области, наверное гораздо больше, чем во многих других городах Украины потому что мы пережили это здесь и у нас уже выжженые сердца. Хотелось бы чтобы война закончилась и над Луганском подняли украинский флаг. Чтобы мы снова могли собраться на памятнике Шевченко испеть гимн Украины", - говорит Денищенко со слезами на глазах.
О войне на Луганщине, освобождении Рубежного и тех жителях Донбасса, которые не предали Украину и встали на ее защиту в выпуске "Новых Героев Донбасса".
Видео опубликовано на Youtube-канале "Фабрика Думки Донбасс":
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Луганск, оккупация
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Президент и премьер поссорились из-за угля
- В Украине продолжается "премьериада" - на пост премьера выдвинули Гройсмана
- При подрыве начальника «народной милиции ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте
- Донбасский адвокат подал в суд на Азарова
- В салоне загоревшейся маршрутки паниковали 15 пассажиров (ВИДЕО)
- "Национализированные" предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области готовы взорваться бунтами и забастовками08:10
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "Национализированные" предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области готовы взорваться бунтами и забастовками08:10
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"22:11
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице21:24
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине