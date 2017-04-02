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Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО

02.04.2017 07:15
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Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО

Луганчанин Денис Денищенко рассказал о том, как так называемый "русский мир" пришел с войной в его родной мирный город.
Тогда гражданский активист и бизнесмен не смог оставаться в стороне, и как мог вместе с другими патриотами боролся с оккупацией Луганска и заболеванием "русская весна", которое стремительно поражало областной центр.
Нынешний директор Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности ЛОГА Денис Денищенко откровенно поведал о страшных событиях весны 2014 года.
"Патриотов у которых горячие сердца в Луганской и Донецкой области, наверное гораздо больше, чем во многих других городах Украины потому что мы пережили это здесь и у нас уже выжженые сердца. Хотелось бы чтобы война закончилась и над Луганском подняли украинский флаг. Чтобы мы снова могли собраться на памятнике Шевченко испеть гимн Украины", - говорит Денищенко со слезами на глазах.
О войне на Луганщине, освобождении Рубежного и тех жителях Донбасса, которые не предали Украину и встали на ее защиту в выпуске "Новых Героев Донбасса".
Видео опубликовано на Youtube-канале "Фабрика Думки Донбасс":

 

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Луганск, оккупация
 
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