Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО

02.04.2017 07:15

Луганчанин Денис Денищенко рассказал о том, как так называемый "русский мир" пришел с войной в его родной мирный город.

Тогда гражданский активист и бизнесмен не смог оставаться в стороне, и как мог вместе с другими патриотами боролся с оккупацией Луганска и заболеванием "русская весна", которое стремительно поражало областной центр.

Нынешний директор Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности ЛОГА Денис Денищенко откровенно поведал о страшных событиях весны 2014 года.

"Патриотов у которых горячие сердца в Луганской и Донецкой области, наверное гораздо больше, чем во многих других городах Украины потому что мы пережили это здесь и у нас уже выжженые сердца. Хотелось бы чтобы война закончилась и над Луганском подняли украинский флаг. Чтобы мы снова могли собраться на памятнике Шевченко испеть гимн Украины", - говорит Денищенко со слезами на глазах.

О войне на Луганщине, освобождении Рубежного и тех жителях Донбасса, которые не предали Украину и встали на ее защиту в выпуске "Новых Героев Донбасса".

Видео опубликовано на Youtube-канале "Фабрика Думки Донбасс":

Источник Трибун.