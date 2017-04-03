Все рубрики раздела
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
Какие продукты приводят к преждевременному старению
Кофе и алкоголь влияют на упругость кожи, а соль – приводит к быстрому образованию морщин.
Об этом ГолосUA рассказала врач Виктория Савицкая.
Научные исследования наглядно доказали, что употребление соленой пищи в больших количествах ускоряет наступление старости, в частности, еще и потому, что негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Потому стоит жестко ограничить в своем рационе чрезмерно соленые, маринованные и копченые продукты и блюда.
«Соль повышает кровяное давление, воздействует на коллаген и снижает упругость кожи. Лишняя соль вызывает отечность и приводит к быстрому образованию морщин. Любовь к сладостям провоцирует повышение уровня инсулина в крови, что пагубно влияет на кровеносные сосуды и ускоряет процесс старения. И если темный шоколад в небольших количествах не только позволителен, но и вполне рекомендован – для поднятия настроения, бодрости и быстрого насыщения углеводами, - то о тортиках и кремовых пирожных, конфетах с начинку и прочих вкусностях, стоит забыть, по крайней мере, до праздников. Альтернативой могут быть натуральные сорбеты, фруктовые салаты, зефир или козинаки (в небольших количествах из-за их повышенной калорийности)», - советует врач.
Кофе и алкоголь также должны быть строго ограничены в рационе тех, кто хочет долго оставаться молодым. Они способствуют обезвоживанию организма, а из-за этого теряется упругость кожи, морщинки становятся более глубокими и образовываются быстрее.
Стоит также помнить, что простые углеводы – это самый быстрый путь к ожирению и старению. Их содержит, к примеру, белый хлеб, макаронные изделия из белой муки, и, конечно же, тортики-пирожные, крауссаны, масляные выпечки, сладкие булки. Они замедляют выработку коллагена и эластина, в итоге клетки тела теряют упругость и стареют быстрее, а кожа выглядит рыхлой.
«Очень серьезным врагом молодости, здоровья и красивого внешнего вида являются любые полуфабрикаты, а также гамбургеры, картофель фри, все жаренное во фритюре и т.д. Фаст-фуд практически всегда содержит трансжиры, а они закупоривают артерии, из-за чего кожа становится дряхлой и теряет эластичность», - предупредила эксперт.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт12:15
- Ситуация в КПВВ на линии разграничения12:00
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый21:04
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- План Кабмина: что изменится в Украине за три года13:05
- Портрет Мао Цзэдуна ушел с молотка за 12,7 миллиона долларов12:45
- В США создали беспилотник для эвакуации раненых12:30
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт12:15
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- Ситуация в КПВВ на линии разграничения12:00
- Эксперт: в оккупированном Крыму иссякают запасы питьевой воды.11:50
- В Китае обнаружили плесень, разрушающую пластмассу11:45
- Выборы в Эквадоре: победа Ленина привела к массовым протестам11:38
- Гройсман сообщил о копейках на счетах Украины и пустых кабинетах в Кабмине11:25
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона