Какие продукты приводят к преждевременному старению

03.04.2017 12:05

Кофе и алкоголь влияют на упругость кожи, а соль – приводит к быстрому образованию морщин.

Об этом ГолосUA рассказала врач Виктория Савицкая.

Научные исследования наглядно доказали, что употребление соленой пищи в больших количествах ускоряет наступление старости, в частности, еще и потому, что негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Потому стоит жестко ограничить в своем рационе чрезмерно соленые, маринованные и копченые продукты и блюда.

«Соль повышает кровяное давление, воздействует на коллаген и снижает упругость кожи. Лишняя соль вызывает отечность и приводит к быстрому образованию морщин. Любовь к сладостям провоцирует повышение уровня инсулина в крови, что пагубно влияет на кровеносные сосуды и ускоряет процесс старения. И если темный шоколад в небольших количествах не только позволителен, но и вполне рекомендован – для поднятия настроения, бодрости и быстрого насыщения углеводами, - то о тортиках и кремовых пирожных, конфетах с начинку и прочих вкусностях, стоит забыть, по крайней мере, до праздников. Альтернативой могут быть натуральные сорбеты, фруктовые салаты, зефир или козинаки (в небольших количествах из-за их повышенной калорийности)», - советует врач.

Кофе и алкоголь также должны быть строго ограничены в рационе тех, кто хочет долго оставаться молодым. Они способствуют обезвоживанию организма, а из-за этого теряется упругость кожи, морщинки становятся более глубокими и образовываются быстрее.

Стоит также помнить, что простые углеводы – это самый быстрый путь к ожирению и старению. Их содержит, к примеру, белый хлеб, макаронные изделия из белой муки, и, конечно же, тортики-пирожные, крауссаны, масляные выпечки, сладкие булки. Они замедляют выработку коллагена и эластина, в итоге клетки тела теряют упругость и стареют быстрее, а кожа выглядит рыхлой.

«Очень серьезным врагом молодости, здоровья и красивого внешнего вида являются любые полуфабрикаты, а также гамбургеры, картофель фри, все жаренное во фритюре и т.д. Фаст-фуд практически всегда содержит трансжиры, а они закупоривают артерии, из-за чего кожа становится дряхлой и теряет эластичность», - предупредила эксперт.